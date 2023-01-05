Наприклад, якщо у 2021 Париж та Цюрих були чи не найдорожчими містами світу, то минулого року вони зайняли тільки 6 та 8 місце. 7 місце світового рейтингу посіла Женева.
Цікаво Ціни та інфляція в Європі почали знижуватись
Міста Східної Європи, за винятком російських, впали на в середньому сім місць. Британські опустилися в середньому на 21 місце. З десяти міст, які опустилися найдальше в рейтингу, п'ять європейських міст.
Найдорожчі та найдешевші міста Європи
Найдорожчим європейським містом у 2022 році був швейцарський Цюрих. Загалом п'ятірка найвитратніших міст виглядала наступним чином:
- Цюріх
- Женева
- Париж
- Копенгаген
- Осло
Найдешевшими містами виявились столиця Узбекистану, казахстанське місто Алмати та турецький Стамбул. Четверте місто посіли столиці Румунії та Угорщини:
- Ташкент
- Алмати
- Стамбул
- Бухарест
- Будапешт
Наскільки ціни подорожчали за рік війни
Увесь європейський континент помітно постраждав від кризи вартості життя у 2022 році. Споживчі ціни зросли приблизно на 8% за рік, ціни на енергоносії – на 29%. В Україні річна споживча інфляція склала до 28%.
Як відрізняються ціни на кулінарію та продукти у Європі
- Щоб сходити в недорогий ресторан у Швейцарії, доведеться заплатити приблизно 975 гривень лише за себе, а вечеря на двох у середньому за ціною закладі обійдеться майже у 3900 гривень.
- В Польщі можна поїсти в ресторані на 242 гривні, якщо це недорогий заклад, і заплатити близько 1210 гривень у більш преміальному місці за двох. Вода у середньому коштуватиме близько 39 гривень, а пиво – 88. У Чехії ціни майже такі ж самі, вечеря для одного у бюджетному закладі коштує 281 гривню, а вечеря для двох людей у дорожчому ресторані — 1251 гривні.
- Найдешевші розцінки у Сербії, Північній Македонії, Молдові та Косово. У недорогих закладах цих країн можна витратити близько 226, 154, 231 та 152 гривні відповідно. Ціни на напої у ресторанах цих країн варіюються від 19 до 48 гривень.