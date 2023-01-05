Наприклад, якщо у 2021 Париж та Цюрих були чи не найдорожчими містами світу, то минулого року вони зайняли тільки 6 та 8 місце. 7 місце світового рейтингу посіла Женева.

Цікаво Ціни та інфляція в Європі почали знижуватись

Міста Східної Європи, за винятком російських, впали на в середньому сім місць. Британські опустилися в середньому на 21 місце. З десяти міст, які опустилися найдальше в рейтингу, п'ять європейських міст.

Найдорожчі та найдешевші міста Європи

Найдорожчим європейським містом у 2022 році був швейцарський Цюрих. Загалом п'ятірка найвитратніших міст виглядала наступним чином:

Цюріх Женева Париж Копенгаген Осло

Найдешевшими містами виявились столиця Узбекистану, казахстанське місто Алмати та турецький Стамбул. Четверте місто посіли столиці Румунії та Угорщини:

Ташкент Алмати Стамбул Бухарест Будапешт

Наскільки ціни подорожчали за рік війни

Увесь європейський континент помітно постраждав від кризи вартості життя у 2022 році. Споживчі ціни зросли приблизно на 8% за рік, ціни на енергоносії – на 29%. В Україні річна споживча інфляція склала до 28%.