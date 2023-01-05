Например, если в 2021 году Париж и Цюрих были едва ли не самыми дорогими городами мира, то в прошлом году они заняли только 6 и 8 место. 7 место мирового рейтинга заняла Женева.

Интересно Цены и инфляция в Европе начали снижаться

Города Восточной Европы, за исключением русских, упали на в среднем семь мест. Британские опустились в среднем на 21-е место. Из десяти опустившихся дальше всего в рейтинге городов пять европейских городов.

Самые дорогие и дешевые города Европы

Самым дорогим европейским городом в 2022 году был швейцарский Цюрих. В общей сложности пятерка самых затратных городов выглядела следующим образом:

Цюрих Женева Париж Копенгаген Осло

Самыми дешевыми городами стали столица Узбекистана, казахстанский город Алматы и турецкий Стамбул. Четвертый город заняли столицы Румынии и Венгрии:

Ташкент Алматы Стамбул Бухарест Будапешт

Насколько цены подорожали за год войны

Весь европейский континент заметно пострадал из-за кризиса стоимости жизни в 2022 году. Потребительские цены выросли примерно на 8% в год, цены на энергоносители – на 29%. В Украине годовая потребительская инфляция составила 28%.