Наименьшие пенсии по Украине: в какой области люди получают в полтора раза меньше выплаты
Источник:Опендатабот
В одной из областей Украины пенсионеры получают пенсии ниже средней выплаты по стране. Несмотря на войну в некоторых регионах, сумма даже увеличилась.
Где самые маленькие пенсии по Украине
В начале июля средняя пенсия по Украине составила 5 311 гривны (145 долларов). Однако около 30% пенсионеров получают 3 тысячи гривен, тогда как прожиточный минимум составляет 2 589 гривен.
Читайте также Пенсию увеличат по умолчанию: кто будет получать ежемесячные набавки к выплатамЗаметьте! Несмотря на войну в Ровенской и Житомирской областях, увеличились выплаты на 69% и 49%.
В целом по стране с начала полномасштабной войны средняя пенсия увеличилась на 21,5%. Например, в следующих областях средняя пенсия превышает общий показатель:
- Днепропетровской;
- Донецкий;
- Житомирский;
- Запорожский;
- Киевский;
- Луганской;
- Ровенской.
Самые маленькие выплаты получают украинцы из Тернопольской области – 4 023 гривен, а самые большие из столицы – 7 190.
Сколько пенсионеров в Украине
За ІІ квартал 2023 года количество украинских пенсионеров снизилось на 140 000 человек, тогда как с начала вторжения – на 288 000 человек. Ежегодно количество пенсионеров в Украине сокращается в среднем на 2%.Напомним! Вероятно, такой спад связан с обновленными в отчете ПФУ данными о пенсионерах в Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
В настоящее время больше всего таких лиц проживает:
- на Днепропетровщине – 886 000 человек;
- Харьковщине – 725 000 человек;
- в Киеве – 750 000 человек.