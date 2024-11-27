Самые высокие пенсии в стране: где именно украинцам платят самые большие выплаты
27 ноября 2024, 14:32Читати новину українською
В Украине по состоянию на 2024 год насчитывается более 10 миллионов пенсионеров. В частности средняя пенсия сейчас составляет 5 851 гривну.
Где в Украине самые высокие пенсии
Однако самые высокие выплаты получают жители Киева, как пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Так, в столице пенсионерам в среднем ежемесячно выплачивают 7 971 гривну.
Далее в списке идут такие области:
- Ровенская (7 276 гривен);
- Донецкая (7 158 гривен);
- Луганская (6 715 гривен).
Где в Украине наименьшие выплаты для пенсионеров
Самые маленькие пенсии получают в таких регионах:
- Тернопольской (4 461 гривну);
- Закарпатской (4 697 гривен);
- Черновицкой (4 664 гривен) областях.
Также не высокие пенсии в Хмельницкой (4 958 гривен) и Херсонской (4 954) областях.
В то же время размер пенсий в Украине (статистика по состоянию на 1 октября 2024 года) демонстрирует следующие цифры:
- до 3000 грн - 25,8% (2 667 096 человек);
- от 3001 до 4000 гривен - 17,3% (1 795 235 человек);
- от 4001 до 5000 гривен - 18,6% (1 922 339 человек);
- от 5001 до 10000 гривен - 25,6% (2 644 649 человек);
- более 10 000 гривен - 12,7% (1 313 274 человека).