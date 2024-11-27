Самые высокие пенсии в стране: где именно украинцам платят самые большие выплаты

В Украине по состоянию на 2024 год насчитывается более 10 миллионов пенсионеров. В частности средняя пенсия сейчас составляет 5 851 гривну.

Где в Украине самые высокие пенсии

Однако самые высокие выплаты получают жители Киева, как пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Так, в столице пенсионерам в среднем ежемесячно выплачивают 7 971 гривну.

Далее в списке идут такие области:

Ровенская (7 276 гривен); Донецкая (7 158 гривен); Луганская (6 715 гривен).

Где в Украине наименьшие выплаты для пенсионеров

Самые маленькие пенсии получают в таких регионах:

Тернопольской (4 461 гривну);

Закарпатской (4 697 гривен);

Черновицкой (4 664 гривен) областях.

Также не высокие пенсии в Хмельницкой (4 958 гривен) и Херсонской (4 954) областях.

В то же время размер пенсий в Украине (статистика по состоянию на 1 октября 2024 года) демонстрирует следующие цифры: