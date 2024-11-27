Де в Україні найвищі пенсії

Однак найвищі виплати отримують мешканці Києва, як пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Так, у столиці пенсіонерам у середньому щомісяця виплачують 7 971 гривню.

Далі у списку йдуть такі області:

Рівненська (7 276 гривень); Донецька (7 158 гривень); Луганська (6 715 гривень).

Де в Україні найменші виплати для пенсіонерів

Найменші пенсії отримують у таких регіонах:

Тернопільській (4 461 гривню);

Закарпатській (4 697 гривень);

Чернівецькій (4 664 гривень) областях.

Також не високі пенсії у Хмельницькій (4 958 гривень) та Херсонській (4 954) областях.

Водночас розмір пенсій в Україні (статистика станом на 1 жовтня 2024 року) демонструє такі цифри: