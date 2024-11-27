Де в Україні найвищі пенсії
Однак найвищі виплати отримують мешканці Києва, як пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд України.
Так, у столиці пенсіонерам у середньому щомісяця виплачують 7 971 гривню.
Далі у списку йдуть такі області:
- Рівненська (7 276 гривень);
- Донецька (7 158 гривень);
- Луганська (6 715 гривень).
Де в Україні найменші виплати для пенсіонерів
Найменші пенсії отримують у таких регіонах:
- Тернопільській (4 461 гривню);
- Закарпатській (4 697 гривень);
- Чернівецькій (4 664 гривень) областях.
Також не високі пенсії у Хмельницькій (4 958 гривень) та Херсонській (4 954) областях.
Водночас розмір пенсій в Україні (статистика станом на 1 жовтня 2024 року) демонструє такі цифри:
- до 3000 грн — 25,8% (2 667 096 осіб);
- від 3001 до 4000 гривень — 17,3% (1 795 235 осіб);
- від 4001 до 5000 гривень — 18,6% (1 922 339 осіб);
- від 5001 до 10000 гривень — 25,6% (2 644 649 осіб);
- понад 10 000 гривень — 12,7% (1 313 274 особи).