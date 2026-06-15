Получают более 100 тысяч гривен: кто самые богатые пенсионеры Украины

На сегодняшний день в Украине пенсии получают 913 действующих депутатов и судей. Это 14% от общего числа должностных лиц, подавших декларации за 2025 год.

Кто получает самые высокие пенсии в Украине

Самую большую выплату – 2,3 миллиона гривен в год – задекларировал Василий Нимченко, как свидетельствуют данные OpenDataBot.

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В то же время рекорд среди судей установил Виктор Школяров, чья пенсия составляет почти 3 миллиона гривен.

При этом максимальная ежемесячная пенсия судьи достигла 249,9 тысячи гривен.

Несмотря на разницу в рекордных выплатах, медианная пенсия среди депутатов и судей почти одинакова – около 228 тысяч гривен в год,

– говорится на сайте.

Самую большую пенсию среди депутатов получил, как уже отмечалось выше, Василий Нимченко. В прошлом он был судьей Конституционного суда Украины. За год мужчина задекларировал 2,3 миллиона гривен выплат. Это более 192 тысяч гривен в месяц.

Второе место занял депутат и адвокат Михаил Новиков. Согласно информации, Новиков также работал судьей и имеет звание Заслуженного юриста Украины. Его пенсия составила 1,46 миллиона гривен за 2025 год или почти 122 тысячи гривен ежемесячно.

Третье место – это Андрей Кожемякин – многолетний народный депутат от партии "Батькивщина" и генерал-лейтенант, чья пенсия за прошлый год составила 973 тысячи гривен в год (это более 81 тысячи гривен в месяц).

Однако пенсии некоторых судей значительно выше. Например, у Виктора Школярова – судьи Верховного суда Украины – годовая пенсия составила почти 3 миллиона гривен. Это в среднем 249,9 тысячи гривен в месяц.

На втором месте – судья Верховного суда Украины Татьяна Жайворонок – с пенсией 2,85 миллиона гривен в год или 237,6 тысячи гривен в месяц.

Обратите внимание! Замыкает тройку Степан Домусчи – 2,72 миллиона гривен в год или более 226 тысяч гривен ежемесячно. Он был судьей Пятого апелляционного административного суда, но в прошлом году ушел в отставку.

Что еще нужно знать о пенсиях

Выплата пенсий в Украине обычно осуществляется в период с 4 по 25 число. Если пенсия поступает именно на банковский счет, то средства чаще всего "приходят" между 4 и 10 числом. Если поступление денег предусмотрено через Укрпочту, то дата определяется отдельным графиком доставки.

В то же время повышение пенсий летом может касаться возрастных доплат и других надбавок. Однако "общее" повышение не планируется. Дело в том, что именно индексация пенсий происходит ежегодно весной. И никаких изменений в этом вопросе не предусмотрено.