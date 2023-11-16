Украина вторая с конца: где самый дешевый интернет в мире
16 ноября 2023, 10:54Читати новину українською
Источник:Picodi Украина
Украинские аналитики проверили цены на Интернет в 85 странах мира. Проанализировав 364 провайдеров и определили, где самое дорогое и дешевое соединение.
Где самый дешевый интернет
В исследовании учитывалась стоимость безлимитного домашнего оптоволоконного интернета без дополнительных услуг. Оказалось, что самой популярной скоростью сети 100 мегабитов в секунду.
Читайте также В каких банкнотах украинцы хранят деньгиЗаметьте! Средней скоростью интернета в мире 85 мегабитов в секунду. Для понимания, чтобы посмотреть видео с качеством 4K UHD, нужна скорость от 15 до 50 мегабитов в секунду.
Самый дешевый интернет в таких странах:
- Молдова – 7,7 доллара;
- Вьетнам – 6,7 доллара;
- Румыния – 6,4 доллара;
- Украина – 6,1 доллара;
- Россия – 5,6 доллара.
Где самая дорогая сеть
В 74 странах из 85 предлагают скорость 100 мегабитов в секунду. Несмотря на это, в таких странах, как Испания, Китай, Сингапур и Франция такой "медленный" интернет уже давно не предлагают.
Самый дорогой интернет:
- Норвегия – 79,4 доллара;
- Исландия – 62,1 доллара;
- Австралия – 61,8 доллара;
- Швейцария – 56,9 доллара;
- Ирландия – 52,8 доллара.