Где самый дешевый интернет

В исследовании учитывалась стоимость безлимитного домашнего оптоволоконного интернета без дополнительных услуг. Оказалось, что самой популярной скоростью сети 100 мегабитов в секунду.

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Заметьте! Средней скоростью интернета в мире 85 мегабитов в секунду. Для понимания, чтобы посмотреть видео с качеством 4K UHD, нужна скорость от 15 до 50 мегабитов в секунду.

Самый дешевый интернет в таких странах:

Молдова – 7,7 доллара;

Вьетнам – 6,7 доллара;

Румыния – 6,4 доллара;

Украина – 6,1 доллара;

– 6,1 доллара; Россия – 5,6 доллара.

Где самая дорогая сеть

В 74 странах из 85 предлагают скорость 100 мегабитов в секунду. Несмотря на это, в таких странах, как Испания, Китай, Сингапур и Франция такой "медленный" интернет уже давно не предлагают.

Самый дорогой интернет: