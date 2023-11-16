Где самый дешевый интернет

В исследовании учитывалась стоимость безлимитного домашнего оптоволоконного интернета без дополнительных услуг. Оказалось, что самой популярной скоростью сети 100 мегабитов в секунду.

Читайте также В каких банкнотах украинцы хранят деньги

Самый дешевый интернет в таких странах:

  • Молдова – 7,7 доллара;
  • Вьетнам – 6,7 доллара;
  • Румыния – 6,4 доллара;
  • Украина – 6,1 доллара;
  • Россия – 5,6 доллара.

Где самая дорогая сеть

В 74 странах из 85 предлагают скорость 100 мегабитов в секунду. Несмотря на это, в таких странах, как Испания, Китай, Сингапур и Франция такой "медленный" интернет уже давно не предлагают.

Самый дорогой интернет:

  • Норвегия – 79,4 доллара;
  • Исландия – 62,1 доллара;
  • Австралия – 61,8 доллара;
  • Швейцария – 56,9 доллара;
  • Ирландия – 52,8 доллара.