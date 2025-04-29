Второй самый дорогой стадион в мире: для "Командоров" построят новый дом за 4 миллиона

Американский футбольный клуб Washington Commanders возвращается на стадион имени Роберта Кеннеди (RFK), что в Колумбии. В клубе добавили, что планируют построить новый стадион на этом месте. Цена его будет одной из самых дорогих в мире.

Сколько будет стоить новый стадион в Вашингтоне

Госпожа Мэр Вашингтона, Мюриэль Боузер, сообщила, о том, что округ Колумбия и "Командоры" достигли соглашения о строительстве новой базы для футбольной команды, которая откроется в 2030 году, а закладка фундамента ожидается в 2026 году, передает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Общая стоимость проекта оценивается в почти 4 миллиарда долларов, однако вклад команды составит лишь 2,7 миллиарда долларов, а город инвестирует около 1,1 миллиарда долларов в течение следующих 8 лет в стадион, жилье, зеленые зоны и спортивный комплекс на 170 акрах земли.

Вернем "Командоров" домой. Новый стадион станет якорем для площадки RFK, открывая новые возможности будущих поколений,

– сообщил бывший квотербек Вашингтона Джо Тайсманн.

Обратите внимание! Новый стадион Washington Commanders будет 2 самым дорогим в мире после SoFi Stadium в американском городе Инглвуде, строительство которого составило 5,5 миллиардов долларов.