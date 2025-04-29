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Экономика Новости экономики Второй самый дорогой стадион в мире: для "Командоров" построят новый дом за 4 миллиона
29 апреля, 12:32
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Второй самый дорогой стадион в мире: для "Командоров" построят новый дом за 4 миллиона

Валерия Городинская
Основні тези
  • Washington Commanders построят новый стадион на месте RFK, стоимостью 4 миллиарда долларов.
  • Новый стадион станет вторым самым дорогим в мире после SoFi Stadium.

Американский футбольный клуб Washington Commanders возвращается на стадион имени Роберта Кеннеди (RFK), что в Колумбии. В клубе добавили, что планируют построить новый стадион на этом месте. Цена его будет одной из самых дорогих в мире.

Сколько будет стоить новый стадион в Вашингтоне

Госпожа Мэр Вашингтона, Мюриэль Боузер, сообщила, о том, что округ Колумбия и "Командоры" достигли соглашения о строительстве новой базы для футбольной команды, которая откроется в 2030 году, а закладка фундамента ожидается в 2026 году, передает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Общая стоимость проекта оценивается в почти 4 миллиарда долларов, однако вклад команды составит лишь 2,7 миллиарда долларов, а город инвестирует около 1,1 миллиарда долларов в течение следующих 8 лет в стадион, жилье, зеленые зоны и спортивный комплекс на 170 акрах земли.

Вернем "Командоров" домой. Новый стадион станет якорем для площадки RFK, открывая новые возможности будущих поколений,
сообщил бывший квотербек Вашингтона Джо Тайсманн.

Обратите внимание! Новый стадион Washington Commanders будет 2 самым дорогим в мире после SoFi Stadium в американском городе Инглвуде, строительство которого составило 5,5 миллиардов долларов.