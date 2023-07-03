Все для защиты зерновой сделки: ЕС может пойти на уступки России, – FT

Речь идет об уступке российскому банку для защиты зернового соглашения. Именно она позволяет Украине экспортировать продовольствие на мировые рынки.

Что предлагают сделать

Дело в том, что российский банк "Россельхозбанк" находится под санкциями в результате вторжения в Украину. В Евросоюзе могут позволить России выделить дочернюю компанию, возобновившую связь с глобальной сетью. Все это для того, чтобы россияне продолжали соблюдать зерновое соглашение.

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Этот план был предложен русским консульством во время переговоров. В соответствии с ним банку будет разрешен:

использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями Swift, которая была закрыта для крупнейших российских банков в прошлом году.

Россия в дальнейшем шантажирует

что "Россельхозбанк" полностью принадлежит сторонникам Кремля, ведь его бывший исполнительный директор был Дмитрий Патрушев, который сейчас является министром сельского хозяйства и сыном Николая Патрушева, помощника Путина.

Стало известно, что Россия снова пригрозила расторгнуть зерновое соглашение. Некоторые официальные источники, пишет Financial Times, говорят, что они оказались даже более серьезными, чем во время предварительных переговоров о продолжении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит причин соглашаться на продление соглашения. По его словам, это

В то же время в Европе пытались согласовать меры по смягчению санкций конкретным российским компаниям. То есть разрешить им экспортировать определенные товары по гуманитарным причинам или поставлять через страны третьего мира.

К настоящему моменту в Кремле отказались комментировать предложение Евросоюза. В Еврокомиссии отказались от комментариев.

Как отреагировали в Украине

Посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева раскритиковала план, предусматривающий уступки России.

Она отметила, что любые возможности для агроэкспорта – это хорошо, впрочем, если идти на уступки шантажисту – это побуждать его к шантажу дальше.

Это известная аксиома: шантажист не останавливается, если ты выполняешь его требования. Он просто придумывает новые требования для шантажа. Будем наблюдать,

– написала Трофимцева.

Позиция Ольга Трофимцевой не является официальной позицией МИД Украины. Это его личное мнение, заявила она.