Что предлагают сделать

Дело в том, что российский банк "Россельхозбанк" находится под санкциями в результате вторжения в Украину. В Евросоюзе могут позволить России выделить дочернюю компанию, возобновившую связь с глобальной сетью. Все это для того, чтобы россияне продолжали соблюдать зерновое соглашение.

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Этот план был предложен русским консульством во время переговоров. В соответствии с ним банку будет разрешен:

использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями Swift, которая была закрыта для крупнейших российских банков в прошлом году.

Важно, что "Россельхозбанк" полностью принадлежит сторонникам Кремля, ведь его бывший исполнительный директор был Дмитрий Патрушев, который сейчас является министром сельского хозяйства и сыном Николая Патрушева, помощника Путина.

Россия в дальнейшем шантажирует

Стало известно, что Россия снова пригрозила расторгнуть зерновое соглашение. Некоторые официальные источники, пишет Financial Times, говорят, что они оказались даже более серьезными, чем во время предварительных переговоров о продолжении.

Обратите внимание! Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит причин соглашаться на продление соглашения. По его словам, это из-за якобы "возмутительного" поведения западных стран.

В то же время в Европе пытались согласовать меры по смягчению санкций конкретным российским компаниям. То есть разрешить им экспортировать определенные товары по гуманитарным причинам или поставлять через страны третьего мира.

К настоящему моменту в Кремле отказались комментировать предложение Евросоюза. В Еврокомиссии отказались от комментариев.

Как отреагировали в Украине

Посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева раскритиковала план, предусматривающий уступки России.

Она отметила, что любые возможности для агроэкспорта – это хорошо, впрочем, если идти на уступки шантажисту – это побуждать его к шантажу дальше.

Это известная аксиома: шантажист не останавливается, если ты выполняешь его требования. Он просто придумывает новые требования для шантажа. Будем наблюдать,

– написала Трофимцева.

Обратите внимание! Позиция Ольга Трофимцевой не является официальной позицией МИД Украины. Это его личное мнение, заявила она.