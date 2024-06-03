G7 совместно с ЕС усилит санкции против банков, которые помогают России обходить санкции

G7 и ЕС сейчас ищут способы усиления давления на банки, которые помогают России обходить санкции Запада. Уже вскоре стоит ждать новых ограничений.

Санкции против банков, которые помогают России

Сейчас активно обсуждаются санкции против кредиторов из третьих стран, которые используют систему финансовых сообщений Банка России, похожую на SWIFT, для обхода торговых ограничений.

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Это обсуждение происходит накануне саммита G7 в Италии, где лидеры стран-участниц должны принять новые меры по соблюдению санкций, наложенных на Россию.

Страны альянса уже давно имеют целью не допустить, чтобы Россия получила доступ к ключевым технологиям, которые используются для производства или использования оружия.

Однако Россия смогла обойти часть санкций, импортируя нужные товары через:

Китай;

Турцию;

Объединенные Арабские Эмираты;

страны Центральной Азии.

На ком сосредоточены санкции

В первую очередь Запад предупредил те банки, которые уже успели помочь России. Из-за этого некоторые кредиторы усилили ограничения, что привело к падению российского импорта.

Недавно Еврокомиссия объявила о новом пакете санкций, который включает ограничения для кредиторов, которые используют систему финансовых сообщений российского центрального банка SPFS для избежания санкций. Подобно SWIFT, SPFS функционирует как защищенная сеть обмена сообщениями для оптимизации межбанковских платежей.

В 2023 году использование этой системы почти утроилось. Сейчас она используется в более 150 иностранных банков в около 20 странах, в частности Китае, Беларуси, Армении, Таджикистане и Казахстане.

Однако пока новые меры против таких банков находятся на стадии разработки.