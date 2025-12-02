"Абсолютно недопустимо": ЕС ударит санкциями по Беларуси из-за ее провокаций

Беларусь донимает соседнюю Литву, запуская контрабандные воздушные шары на ее территорию, из-за чего той уже неоднократно приходилось закрывать свое воздушное пространство. Теперь ЕС готовит жесткий ответ на провокации Минска.

Какие санкции планирует ЕС против Беларуси?

Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.

Она отметила, что ситуация на границе с Беларусью становится все хуже, ведь случаи проникновения воздушных шаров с контрабандой с ее территории в Литву растут.

Такая гибридная атака со стороны режима Лукашенко является абсолютно недопустимой. Литва и в дальнейшем имеет нашу полную солидарность,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Поэтому, по ее словам, Евросоюз готовит дополнительные меры против Беларуси в рамках своего санкционного режима.

Какие дипломатические шаги ЕС?

Вместе с тем внешнеполитическая служба ЕС в понедельник, 1 декабря, вызвала представителя Беларуси в Брюсселе. Минск призвали прекратить атаки на страны блока, а также освободить европейских перевозчиков, которые были задержаны белорусской стороной, пишет LRT.

Европейская служба внешних действий призвала прекратить гибридные атаки против государств ЕС и немедленно принять меры для надлежащего контроля своей территории и воздушного пространства, а также немедленно освободить незаконно задержанных на белорусской стороне перевозчиков ЕС и их имущество,

– заявила представитель МИД Литвы Кристина Беликова.

Пресс-секретарь ведомства отметила, что Литва готова принять все необходимые меры, чтобы защитить интересы своих граждан и компаний.

Стоит знать! С октября воздушные шары с контрабандой постоянно залетают с белорусской стороны на территорию Литвы. Поэтому она вынуждена была закрыть границу с Беларусью, а та в ответ не отпускает на территорию Литвы грузовики, которые имеют белорусскую регистрацию.

Что известно о воздушных шарах в Литве?