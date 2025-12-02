"Абсолютно неприпустимо": ЄС вдарить санкціями по Білорусі через її провокації

Білорусь дошкуляє сусідній Литві, запускаючи контрабандні повітряні кулі на її територію, через що тій вже неодноразово доводилось закривати свій повітряний простір. Тепер ЄС готує жорстку відповідь на провокації Мінська.

Які санкції планує ЄС проти Білорусі?

Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови із президентом Литви Гітанасом Науседою, передає 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережах.

Дивіться також Білорусь постраждає, – політолог сказав, що буде з Лукашенком після поразки Росії в Україні

Вона зазначила, що ситуація на кордоні з Білоруссю стає все гіршою, адже випадки проникнення повітряних куль з контрабандою з її території до Литви зростають.

Така гібридна атака з боку режиму Лукашенка є абсолютно неприпустимою. Литва й надалі має нашу повну солідарність,

– наголосила фон дер Ляєн.

Тому, за її словами, Євросоюз готує додаткові заходи проти Білорусі у межах свого санкційного режиму.

Які дипломатичні кроки ЄС?

Разом з тим зовнішньополітична служба ЄС у понеділок, 1 грудня, викликала представника Білорусі в Брюсселі. Вона закликала Мінськ припинити атаки на країни блоку, а також звільнити європейських перевізників, що були затримані білоруською стороною, пише LRT.

Європейська служба зовнішніх дій закликала припинити гібридні атаки проти держав ЄС і негайно вжити заходів для належного контролю своєї території та повітряного простору, а також негайно звільнити незаконно затриманих на білоруському боці перевізників ЄС і їхнє майно,

– заявила представниця МЗС Литви Крістіна Белікова.

Речниця відомства наголосила, що Литва готова вжити усіх необхідних заходів, щоб захистити інтереси своїх громадян та компаній.

Варто знати! Від жовтня повітряні кулі з контрабандою постійно залітають з білоруської сторони на територію Литви. Через це вона змушена була закрити кордон із Білоруссю, а та у відповідь не відпускає на територію Литви вантажівки, які мають білоруську реєстрацію.

Що відомо про повітряні кулі в Литві?