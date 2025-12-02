"Абсолютно неприпустимо": ЄС вдарить санкціями по Білорусі через її провокації
- ЄС готує санкції проти Білорусі через контрабандні повітряні кулі, які проникають на територію Литви, що викликає закриття повітряного простору.
- Європейська служба зовнішніх дій викликала представника Білорусі, закликаючи припинити атаки на країни ЄС і звільнити затриманих європейських перевізників.
Білорусь дошкуляє сусідній Литві, запускаючи контрабандні повітряні кулі на її територію, через що тій вже неодноразово доводилось закривати свій повітряний простір. Тепер ЄС готує жорстку відповідь на провокації Мінська.
Які санкції планує ЄС проти Білорусі?
Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови із президентом Литви Гітанасом Науседою, передає 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережах.
Дивіться також Білорусь постраждає, – політолог сказав, що буде з Лукашенком після поразки Росії в Україні
Вона зазначила, що ситуація на кордоні з Білоруссю стає все гіршою, адже випадки проникнення повітряних куль з контрабандою з її території до Литви зростають.
Така гібридна атака з боку режиму Лукашенка є абсолютно неприпустимою. Литва й надалі має нашу повну солідарність,
– наголосила фон дер Ляєн.
Тому, за її словами, Євросоюз готує додаткові заходи проти Білорусі у межах свого санкційного режиму.
Які дипломатичні кроки ЄС?
Разом з тим зовнішньополітична служба ЄС у понеділок, 1 грудня, викликала представника Білорусі в Брюсселі. Вона закликала Мінськ припинити атаки на країни блоку, а також звільнити європейських перевізників, що були затримані білоруською стороною, пише LRT.
Європейська служба зовнішніх дій закликала припинити гібридні атаки проти держав ЄС і негайно вжити заходів для належного контролю своєї території та повітряного простору, а також негайно звільнити незаконно затриманих на білоруському боці перевізників ЄС і їхнє майно,
– заявила представниця МЗС Литви Крістіна Белікова.
Речниця відомства наголосила, що Литва готова вжити усіх необхідних заходів, щоб захистити інтереси своїх громадян та компаній.
Варто знати! Від жовтня повітряні кулі з контрабандою постійно залітають з білоруської сторони на територію Литви. Через це вона змушена була закрити кордон із Білоруссю, а та у відповідь не відпускає на територію Литви вантажівки, які мають білоруську реєстрацію.
Що відомо про повітряні кулі в Литві?
Литва неодноразово стикалася із запусками повітряних куль з території Білорусі. Так, вночі 27 жовтня міжнародний аеропорт Вільнюса був змушений тимчасово припинити роботу через кулі. Частину літаків перенаправили до Каунаса та Риги, а щонайменше 15 рейсів затримали, скасували або змінили їхній маршрут.
Черговий сплеск таких провокацій стався 20 листопада. Нова група куль знову паралізувала роботу аеропорту Вільнюса більш ніж на годину. Це спричинило затримки десяти рейсів та створило незручності для понад 1 100 пасажирів. Серед тих, хто постраждав від затримок, були й високопосадовці – міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс та єврокомісар Андрюс Кубілюс.
У ніч на 24 листопада Литва знову пережила масштабне вторгнення метеозондів, запущених із Білорусі. За словами голови Національного центру кризового управління Вільмантаса Віткаускаса, через повітряні кулі аеропорт Вільнюса двічі призупиняв роботу. Спершу його довелося закрити приблизно на п’ять годин, а згодом обмеження продовжили. У результаті було скасовано 18 рейсів і ще 10 перенаправлено.