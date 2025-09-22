В сентябре Трамп снял санкции с авиакомпании "Белавиа", чтобы улучшить отношения США с Беларусью. Однако это решение открыло путь для поставок авиационных запчастей России.

Как Россия может получить санкционные запчасти?

Соединенные Штаты пытаются предотвратить то, чтобы решение Трампа позволило обходить санкции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Соглашение между США и Беларусью было окончательно заключено 11 сентября после освобождения 52 политических заключенных, которых удерживал Минск. Хотя это позволит продавать запчасти "Белавиа", Вашингтон пытается запретить перевозчику полеты в Россию, хотя такое ограничение может быть неэффективным.

Для этого Минторговли США направило письмо генеральному директору авиакомпании "Белавиа" Игорю Чергинцу, в котором изложило условия для восстановления доступа к запасным частям для своего парка из 16 самолетов, девять из которых – Boeing.

Это разрешение не позволяет полеты на Кубу, Ирана, Северной Кореи, России, Сирии, временно оккупированного Крыма или так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик,

– говорится в документе, имея в виду экспорт запасных частей.

Однако 15 сентября "Белавиа" объявила о 50% скидке на рейсы в Санкт-Петербург.

Из-за этого риск того, что компоненты самолетов, произведенные в США, могут попасть в руки российских авиакомпаний, вырос после того, как Беларусь объявила, что Вашингтон ослабляет санкции против ее национального авиаперевозчика.

Ухудшатся ли отношения между США и ЕС?

Решение США также создало потенциальный раскол с Европейским Союзом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европарламент. Европейский финансовый комиссар Мария Луис Альбукерке напомнила , что "санкции ЕС в отношении Беларуси запрещают операторам ЕС предоставлять услуги, такие как техническое обслуживание, и предоставлять любые другие экономические ресурсы лицам или организациям, входящих в перечень, включая "Белавиа".

Страны ЕС отвечают за внедрение и обеспечение соблюдения санкций ЕС, включая проведение расследований потенциальных случаев несоблюдения, в частности по обходу санкций,

– добавила Альбукерке.

Расхождение между европейскими и американскими санкциями в отношении "Белавиа" вызывает вопрос о том, должны ли страны ЕС препятствовать транзиту американских запчастей через свою территорию в Беларусь.

Почему Трамп отменяет санкции в отношении Беларуси?