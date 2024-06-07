Недвижимость для белорусов и россиян: Эстония введет ограничения

Правительство Эстонии ввело ограничения на покупку недвижимости для граждан России и Беларуси. Так сделали, учитывая вопросы безопасности.

Эстония ввела санкции против россиян

Соответствующие санкции были введены в целях безопасности страны.

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Мы работаем над целью программы действий правительства по снижению риска того, что приобретенная недвижимость может быть использована для разведывательной деятельности, диверсий или любой антигосударственной деятельности,

– сказал министр внутренних дел Лаури Ляенеметс.

В недавнем заявлении политика он сказал, как один российский олигарх приобрел несколько островов в Финляндии вблизи стратегических объектов и начал строить на них вертолетные площадки.

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