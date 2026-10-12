Не только против России: ЕС ввел санкции против представителей еще одной страны

В понедельник, 12 октября, Совет ЕС принял дополнительные ограничительные меры в отношении трех лиц и четырех организаций. Они включены в автономный санкционный список ЕС в отношении КНДР.

Почему и какие ограничения ввел ЕС в отношении КНДР

Они ответственны за поддержку, продвижение или содействие деятельности, связанной с ядерной программой КНДР, программами разработки баллистических ракет и другого оружия массового уничтожения, а также за нарушение санкций ООН и уклонение от их выполнения, о чем говорится на сайте Совета ЕС.

Новые санкции направлены против деятельности, связанной с расширением военного и экономического сотрудничества между КНДР и Россией. Речь идет, в частности, о направлении работников из КНДР в Россию, коммерческом и промышленном сотрудничестве, а также о торговле по схеме "оружие в обмен на нефть".

Все это нарушает ограничения, введенные Советом Безопасности ООН, за которые Россия проголосовала как постоянный член этого органа,

– говорится в заявлении.

Среди лиц, внесенных в санкционный список, – Ри Сон Джин, научный сотрудник Национального управления аэрокосмических технологий КНДР и чиновник Главного ракетного управления страны. Его направили в Россию в качестве технического специалиста для содействия использованию российской стороной ракет КНДР на фоне углубления военного сотрудничества между двумя странами. Таким образом, он несет ответственность за поддержку и продвижение ядерной программы КНДР и программы разработки баллистических ракет.

Совет ЕС также внес в санкционный список российскую девелоперскую компанию "Samolet Group" и ее генерального директора Анну Николаевну Акишину. Основанием послужило то, что компания нанимала работников из КНДР для строительных проектов во Владивостоке, нарушая санкции ООН.

Также под санкции попал Владимир Александрович Соколов, основатель и президент российской холдинговой компании Black Horse. Его внесли в список за содействие коммерческим и промышленным проектам с участием КНДР, в частности российско-северокорейскому проекту промышленных инвестиций в Приморском крае.

Еще одна организация, включенная в санкционный список, – Paekyangsan Shipping Co Ltd, которая эксплуатирует судно под флагом КНДР Paek Yang San 1. Оно было задействовано в поставках нефтепродуктов из России в КНДР вопреки резолюции Совета Безопасности ООН № 2397.

В список также включили Golden Autumn Agroholding, дочернюю компанию холдинга Black Horse.

В отношении лиц и организаций, попавших под санкции, будет применяться замораживание активов.

Предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещено.

Кроме того, в отношении физических лиц, включенных в список, будет действовать запрет на въезд в Европейский Союз.

После этого решения количество субъектов, включенных в автономный санкционный список ЕС, возросло до 80 физических лиц и 25 организаций.

Напомним, что в понедельник, 12 октября, ЕС ввел новый пакет санкций против России. Речь идет о крупнейшем за всю историю ЕС пакете санкционных списков.