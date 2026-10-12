Чому та які обмеження ЄС запровадив проти КНДР

Вони відповідальні за підтримку, просування або сприяння діяльності, що стосується ядерної програми КНДР, програм розробки балістичних ракет та іншої зброї масового знищення, а також за порушення санкцій ООН та ухилення від їх виконання, про що йдеться на сайті Ради ЄС.

Нові санкції спрямовані проти діяльності, пов’язаної зі зростанням військового та економічного співробітництва між КНДР і Росією. Йдеться, зокрема, про направлення працівників із КНДР до Росії, комерційну та промислову співпрацю, а також торгівлю за схемою "зброя в обмін на нафту".

Все це порушує обмеження, запроваджені Радою Безпеки ООН, за які Росія проголосувала як постійний член цього органу,

– йдеться у заяві.

Серед осіб, внесених до санкційного списку, – Рі Сон Джин, науковий співробітник Національного управління аерокосмічних технологій КНДР і посадовець Головного ракетного управління країни. Його направили до Росії як технічного фахівця для підтримки використання російською стороною ракет КНДР на тлі поглиблення військового співробітництва між двома країнами. Відтак він несе відповідальність за підтримку та просування ядерної програми КНДР і програми розробки балістичних ракет.

Рада ЄС також внесла до санкційного списку російську девелоперську компанію "Samolet Group" та її генеральну директорку Анну Ніколаєвну Акішину. Підставою стало те, що компанія наймала працівників із КНДР для будівельних проєктів у Владивостоці, порушуючи санкції ООН.

Також під санкції потрапив Володимир Александрович Соколов, засновник і президент російської холдингової компанії Black Horse. Його внесли до списку за сприяння комерційним і промисловим проєктам за участю КНДР, зокрема російсько-північнокорейському проєкту промислових інвестицій у Приморському краї.

Ще дві організації, включені до санкційного списку, – Paekyangsan Shipping Co Ltd, яка експлуатує судно під прапором КНДР Paek Yang San 1. Воно було задіяне в постачанні нафтопродуктів із Росії до КНДР усупереч резолюції Ради Безпеки ООН № 2397.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До списку також внесли Golden Autumn Agroholding, дочірню компанію холдингу Black Horse.

До осіб і організацій, які потрапили під санкції, застосовуватиметься замороження активів.

Надання їм або на їхню користь коштів чи економічних ресурсів, безпосередньо або опосередковано, заборонено.

Крім того, щодо фізичних осіб, внесених до списку, діятиме заборона на в’їзд до Європейського Союзу.

Після цього рішення кількість осіб, внесених до автономного санкційного списку ЄС, зросла до 80 фізичних осіб і 25 організацій.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 жовтня, ЄС запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Йдеться про найбільший за всю історію ЄС пакет санкційних списків.