Больше ждать не будет: Молдова забирает в собственность ценный актив "Лукойла"
- Молдова забирает в собственность топливную инфраструктуру аэропорта Кишинева у "Лукойл" из-за невыполнения требований по продаже активов после введения санкций.
- Решение вернуть контроль над топливной инфраструктурой аэропорта принято для обеспечения безопасности и бесперебойных поставок авиационного топлива.
Молдова решила забрать в государственную собственность имущество "Лукойл" на территории международного аэропорта Кишинева. Это произошло из-за того, что российская компания не выполнила требования по продаже своих активов после введения американских санкций.
Почему отбирают имущество у "Лукойла"?
Об этом рассказал премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну, передает 24 Канал со ссылкой на TV8.
Смотрите также "Не для показухи, а ради результатов": ЕС готовит новые санкции против России
По его словам, такое решение приняли после более чем месяца безрезультатных переговоров о продаже активов "Лукойл" на территории страны. Ведь компания не может больше ими управлять из-за введенных санкций США против нее.
- В итоге было решено, что все имущество на территории аэропорта отойдет государству в течение 20 дней.
- Кроме того, Совет по рассмотрению инвестиций страны разорвал договор с "Лукойл" от 2005 года, по которому топливная инфраструктура аэропорта полностью перешла под управление компании.
Было принято решение вернуться к ситуации, которая существовала до 2005 года. В течение 20 дней государство станет новым владельцем топливной инфраструктуры аэропорта. Это необходимо для обеспечения бесперебойных поставок авиационного топлива, защиты национальной безопасности и объектов критической инфраструктуры,
– объяснил премьер.
В "Лукойл" решение молдавского правительства не комментируют.
Стоит знать! Российская компания владеет в Молдове сетью автозаправочных станций и занимала более четверти рынка нефтепродуктов. Также она была владельцем топливного терминала в аэропорту Кишинева, который обеспечивает заправку всех воздушных судов специальным авиационным керосином.
Какие санкции ввели США против "Лукойла"?
В конце октября США ввели новые санкции против России, сообщили в Министерстве финансовв. Это были первые ограничения, которые ввел президент Дональд Трамп с начала своего второго президентского срока.
Под ограничения попали:
- нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл";
- 31 дочернее подразделение этих компаний.
В середине октября также Великобритания расширила санкции против России, добавив "Лукойл" и "Роснефть", в список подсанкционных.
Важно! Впрочем, Вашингтон пошел на некоторые уступки и 4 декабря разрешил осуществлять операции с автозаправками российского "Лукойла" за пределами России. Администрация Трампа выдала спецлицензию, которая будет действовать до 29 апреля 2026 года.
Кто еще планирует забрать активы "Лукойла"?
Правительство Румынии утвердило указ, который предоставляет государству право установить контроль над активами российской нефтяной компании "Лукойл", а также других предприятий, находящихся под международными санкциями. Решение направлено на защиту национальных интересов и выполнение санкционных ограничений.
В то же время в Болгарии готовят изменения в законодательство, которые позволят конфискацию и последующую продажу Бургасского нефтеперерабатывающего завода. Такой шаг рассматривают как способ обезопасить предприятие от последствий санкций США и сохранить стабильность его работы.