Больше ждать не будет: Молдова забирает в собственность ценный актив "Лукойла"

Молдова решила забрать в государственную собственность имущество "Лукойл" на территории международного аэропорта Кишинева. Это произошло из-за того, что российская компания не выполнила требования по продаже своих активов после введения американских санкций.

Почему отбирают имущество у "Лукойла"?

Об этом рассказал премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну, передает 24 Канал со ссылкой на TV8.

Смотрите также "Не для показухи, а ради результатов": ЕС готовит новые санкции против России

По его словам, такое решение приняли после более чем месяца безрезультатных переговоров о продаже активов "Лукойл" на территории страны. Ведь компания не может больше ими управлять из-за введенных санкций США против нее.

В итоге было решено, что все имущество на территории аэропорта отойдет государству в течение 20 дней.

Кроме того, Совет по рассмотрению инвестиций страны разорвал договор с "Лукойл" от 2005 года, по которому топливная инфраструктура аэропорта полностью перешла под управление компании.

Было принято решение вернуться к ситуации, которая существовала до 2005 года. В течение 20 дней государство станет новым владельцем топливной инфраструктуры аэропорта. Это необходимо для обеспечения бесперебойных поставок авиационного топлива, защиты национальной безопасности и объектов критической инфраструктуры,

– объяснил премьер.

В "Лукойл" решение молдавского правительства не комментируют.

Стоит знать! Российская компания владеет в Молдове сетью автозаправочных станций и занимала более четверти рынка нефтепродуктов. Также она была владельцем топливного терминала в аэропорту Кишинева, который обеспечивает заправку всех воздушных судов специальным авиационным керосином.

Какие санкции ввели США против "Лукойла"?

В конце октября США ввели новые санкции против России, сообщили в Министерстве финансовв. Это были первые ограничения, которые ввел президент Дональд Трамп с начала своего второго президентского срока.

Под ограничения попали:

нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл";

31 дочернее подразделение этих компаний.

В середине октября также Великобритания расширила санкции против России, добавив "Лукойл" и "Роснефть", в список подсанкционных.

Важно! Впрочем, Вашингтон пошел на некоторые уступки и 4 декабря разрешил осуществлять операции с автозаправками российского "Лукойла" за пределами России. Администрация Трампа выдала спецлицензию, которая будет действовать до 29 апреля 2026 года.

Кто еще планирует забрать активы "Лукойла"?