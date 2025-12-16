Чому відбирають майно у "Лукойла"?

Про це розповів прем’єр-міністр Молдови Александр Мунтяну, передає 24 Канал з посиланням на TV8.

За його словами, таке рішення ухвалили після більш ніж місяця безрезультатних переговорів про продаж активів "Лукойл" на території країни. Адже компанія не може більше ними управляти через запроваджені санкції США проти неї.

У підсумку було вирішено, що усе майно на території аеропорту відійде державі протягом 20 днів.

Окрім того, Рада з розгляду інвестицій країни розірвала договір з "Лукойл" від 2005 року, за яким паливна інфраструктура аеропорту повністю перейшла під управління компанії.

Було ухвалено рішення повернутися до ситуації, яка існувала до 2005 року. Протягом 20 днів держава стане новим власником паливної інфраструктури аеропорту. Це необхідно для забезпечення безперебійних постачань авіаційного пального, захисту національної безпеки та об’єктів критичної інфраструктури,

– пояснив прем'єр.

У "Лукойл" рішення молдовського уряду не коментують.

Варто знати! Російська компанія володіє у Молдові мережею автозаправних станцій і займала понад чверть ринку нафтопродуктів. Також вона була власником паливного термінала в аеропорту Кишинева, який забезпечує заправку всіх повітряних суден спеціальним авіаційним гасом.

Які санкції запровадили США проти "Лукойлу"?

Наприкінці жовтня США запровадили нові санкції проти Росії, повідомили в Міністерстві фінансів. Це були перші обмеження, які увів президент Дональд Трамп від початку свого другого президентського терміну.

Під обмеження потрапили:

нафтові компанії "Роснефть" і "Лукойл";

31 дочірній підрозділ цих компаній.

В середині жовтня також Велика Британія розширила санкції проти Росії, додавши "Лукойл" і "Роснефть", до списку підсанкційних.

Важливо! Втім, Вашингтон пішов на деякі поступки і 4 грудня дозволив здійснювати операції з автозаправками російського "Лукойлу" за межами Росії. Адміністрація Трампа видала спецліцензію, яка діятиме до 29 квітня 2026 року.

Хто ще планує забрати активи "Лукойла"?