Як ЄС посилюватиме тиск на Росію?

Про це за підсумками зустрічі представників США, ЄС та України в Берліні повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає 24 Канал з посиланням на її заяву.

За її словами, переговори у столиці Німеччини пройшли добре, і країни Європи продовжать працювати над тим, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів і зрештою припинити війну.

Росія має відчувати постійний тиск, щоб сісти за стіл переговорів – не для показухи, а заради результатів. З цією метою Європа й надалі підвищуватиме ціну російської війни. Ми готуємо новий пакет санкцій,

– наголосила фон дер Ляєн.

На додачу російські активи в Євросоюзі були надовго заблоковані, нагадала президентка Комісії.

Зауважте! У п'ятницю, 12 грудня, країни ЄС погодилися заморозити активи російського Центробанку, які зберігаються на його території, на невизначений термін, пише Reuters. Раніше кожні шість місяців доводилося підтверджувати знерухомлення цих коштів і існувала загроза, що одна чи кілька держав можуть заблокувати ці санкції проти Москви.

Як Європа підтримуватиме Україну?

Фон дер Ляєн підкреслила, що для сталого миру Україна потребує надійних і переконливих гарантій безпеки. Вона переконана, що однією з найсильніших та довгострокових гарантій буде вступ країни до ЄС.

Ще один важливий пункт – економічне відновлення. І хоча потреби Києва величезні та нагальні, Євросоюз продовжить підтримувати Україну фінансово.

Ми віддані відбудові та майбутньому процвітанню України. Європа залишатиметься її найсильнішим і найнадійнішим партнером,

– додала фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії зазначила, що ЄС запропонував покрити дві третини фінансових потреб Києва на найближчі 2 роки – у сумі 90 мільярдів євро. Тому обговорення допомоги на засіданні Європейської ради на цьому тижні матиме вирішальне значення.

Ми знаємо, що ніколи не зможемо зрівнятися з жертвою, яку приніс український народ. Але ми підтримуватимемо його боротьбу за виживання стільки, скільки буде потрібно,

– підкреслила політик.

Важливо! Засідання Європейської ради має відбутися 18 – 19 грудня. На ньому європейські лідери голосуватимуть за надання "репараційного кредиту" Україні на основі заморожених російських активів.

Чому "репараційний кредит" наразі під загрозою?