Россия пожалеет о мобилизации: что будет в 8 пакете санкций ЕС

Страны – члены ЕС готовят новый пакет санкции против россии. Однако некоторые страны настаивают на еще более жестоких мерах. Что будет входить в 8-й пакет санкции, читайте в материале.

Как сообщают в Financial Time, новые санкции необходимы в ответ на последние решения России. Урсула фон дер Ляен, президент Европейской комиссии, заявила, что причиной этого стала частичная мобилизация и проведение референдумов на временно оккупированных территориях Украины.

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Что будет в 8 пакете санкции

Сейчас главная цель Европейской комиссии протолкнуть соглашение G7 об ограничении цены на российскую нефть. Кроме этого, некоторые чиновники считают, что будет трудно получить еще нечто большее, чем имеющийся набор наказаний.

Восьмой пакет санкций будет представлен официально после встреч между официальными лицами комиссии и представителями государств-членов. Он будет содержать:

законодательство об ограничении цен на российскую нефть;

дополнительные списки попавших под санкции лиц;

меры, направленные на русские ИТ, кибербезопасность и индустрию программного обеспечения.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не соглашается по поводу новых и действующих санкций в отношении России, и считает, что их следует отменить.

Несмотря на эти внутренние признаки сопротивления, в Брюсселе отмечают, что Будапешт до сих пор поддерживал все раунды ограничений против москвы и восьмой пакет санкций будет оказывать значительно меньшее влияние на экономику Венгрии, чем нефтяное эмбарго.

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Этих санкций мало, нужны еще

Польша и страны Балтии требуют новых мер по России, которые будут касаться товаров роскоши и российских ИТ, кибербезопасности и индустрии программного обеспечения. Как вот исключение большего количества банков из сети Swift, запрет импорта алмазов и прочее.

Однако не всех 27 стран-членов придут к общему консенсусу по этому поводу. Официальные лица уменьшили перспективу этого соглашения из-за того, что некоторые страны утверждают, что существующим уже санкциям нужно больше времени, чтобы заработать.

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