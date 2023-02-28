Пока что рекорд в Европе: Бельгия заморозила 58 миллиардов российских активов

В Европе продолжают замораживать российские активы. Так, Бельгия уже наложила арест на 58 миллиардов евро, принадлежащих компаниям и попавшим в подсанкционный список гражданам.

Союзники Украины продолжают искать решения, которые могли бы гарантировать взыскание репараций с России в пользу нашего государства. Один из таких механизмов – заморозка активов страны-агрессора за границей.

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Бельгия заморозила рекордную сумму

Об этом рассказал министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегэм. Соответствующую цифру глава ведомства назвал по случаю годовщины полномасштабного вторжения России на территорию Украины. По его словам, Бельгия с 24 февраля 2022 года заморозила активы на 58 миллиардов евро. Речь идет о средствах как российских физических, так и юридических лиц.

Интересно, что это самая большая сумма из всех стран-членов ЕС. Также следует отметить, что Бельгия заблокировала финансовые операции России на сумму 191 миллиард евро.

В целом, эти меры касаются 1789 российских компаний и граждан, внесенных в санкционный список,

– отмечают в министерстве.

Но это еще не все. Бельгия, продолжая санкционное давление против России, усилила таможенные проверки как в этой стране, так и Беларуси. Проверку прошли 91 020 деклараций, связанных с этими государствами. Кроме того, физически проинспектировали 7 925 контейнеров.

К слову, по состоянию на август 2022 года речь шла о заморозке 50,5 миллиарда евро Бельгией. Эти деньги принадлежат либо людям, либо компаниям, либо юридическим лицам, попавшим под санкции из-за войны, развязанной Россией против Украины.

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