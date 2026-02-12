США готовы снять санкции с России: Бессент ошеломил заявлением
- США могут снять санкции с российского нефтяного сектора, если война в Украине будет решена мирным путем, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
- В конце октября 2025 года США ввели санкции против двух крупных российских нефтяных компаний "Роснефти" и "Лукойла", а также более 30 их дочерних компаний.
Санкции Запада за вторжение в Украину больно бьют по нефтегазовым доходам Москвы. Однако в США уже говорят о возможности отмены ограничений против российского нефтяного сектора.
При каком условии США снимут санкции?
Санкции снимут при условии, если война в Украине будет решена мирным путем, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News.
По словам главы американского Минфина, отмена ограничений приведет к значительному падению мировых цен на энергоносители.
Благодаря мирным соглашениям мы можем увидеть значительное снижение цен на нефть. Это касается Венесуэлы, Ирана, а если будет урегулирован конфликт между Россией и Украиной – это огромные объемы нефти, с которых Минфин снимет санкции.
Он отметил, что от такого шага выиграют прежде всего потребители.
Ничто так не помогает, как низкие цены на энергию,
– добавил министр.
Таким образом, администрация Трампа прямо связывает завершение боевых действий в Украине с возвращением российских энергоресурсов на глобальный рынок для стабилизации экономики.
Какие санкции ввели США?
Напомним, конце октября 2025 года США ввели санкции против двух крупных нефтяных компаний России – "Роснефти" и "Лукойла". Тогда в Министерстве финансов США объяснили, что эти санкции должны побудить Кремль к миру.
Сам Бессент заявил, что ведомство будет использовать доступные рычаги воздействия на Москву и не исключил, что США продлят ограничения, если это будет необходимо для достижения мира.
К слову, эти санкции против России стали первыми с начала второго президентского срока Дональда Трампа.
Я чувствовал, что время пришло. Мы долго ждали,
– прокомментировал Трамп принятие санкций.
Кроме "Роснефти" и "Лукойла", под ограничения США попали более 30 их дочерних компаний, например, такие мощные предприятия, как Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, Куйбышевский НПЗ и другие.
Важно! Своими санкциями Вашингтон заблокировал все имущество и доли, связанные с компаниями, которые находятся в США. С тех пор многие покупатели начали отказываться от российской нефти, чтобы не попасть под американские ограничения. Это привело к резкому сокращению доходов Кремля.
Что еще говорят в США о санкциях против России?
Стоит добавить, что новое заявление Трампа противоречит предыдущему, сделанному несколько дней назад. Тогда Бессент заявил, что США рассматривают возможность введения новых санкций новых санкций против "теневого флота" России, но они зависят от хода мирных переговоров.
По словам министра, прошлогодние ограничения против "Роснефти" и "Лукойла сыграли большую роль. Мол, именно они и заставили Москву сесть за стол переговоров. Но США якобы готовы к новому давлению.
Между тем более уверенно выглядит позиция группы американских сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом. Они разработали законопроект, который предусматривает тарифы в размере 500% для стран, которые до сих пор продолжают покупать российские энергоносители, в частности Индии, Китая, Бразилии. Впрочем, пока Трамп не готов их применять.