19 сентября ЕС утвердили 19-пакет санкций, однако теперь Словакия блокирует новые ограничения. Это стало известно после первого обсуждения пакета.

Что известно о блокировании 19-го пакета санкций?

Словакия уже не впервые блокирует санкции против России, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По словам журналиста, послы ЕС 26 сентября впервые обсудили новый пакет санкций. Однако Словакия сразу заявила, что будет блокировать его.

Вероятно, "зеленого света" не будет накануне саммитов в Копенгагене на следующей неделе. Словакия пока блокирует санкции,

– сообщил Йозвяк.

Напомним, что 19 сентября Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России, включая ограничения для банков, энергетических компаний и криптобирж, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В новом санкционном пакете ЕС закрывает лазейку для России, ранее позволявшей Кремлю обходить запрет на поставки СПГ. Известно, что до введения санкций ЕС Польша являлась крупнейшим импортером российского сжиженного газа.

Предварительно утверждение нового пакета санкций отложили из-за определенных требований Трампа. Он настаивал на полном отказе Европы от закупок российской нефти, а также на введении пошлин против Китая и Индии.

Что известно о санкциях против России?