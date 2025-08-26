Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, чтобы усилить давление на экономику Кремля. Однако в Брюсселе все больше осознают, чтобы главный удар по военной машине Путина должны нанести США.

Какие санкции готовит Евросоюз?

19-й пакет санкций ЕС против России планируют представить в сентябре. Основной акцент в нем будет сделан на борьбе против "теневого флота" и компаний, которые помогают Москве обходить ограничения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Впрочем, по словам европейских дипломатов, вряд ли новый санкционный пакет серьезно ограничит торговлю российскими нефтепродуктами, которые являются главным источником финансирования войны против Украины.

Самыми болезненными для Москвы стали бы именно вторичные санкции – против компаний или стран, сотрудничающих с Россией. Но настоящий эффект от них может обеспечить только США,

– отмечает издание.

По мнению аналитиков, после введения высоких тарифов против Индии за покупку российской нефти следующим шагом должны были бы стать санкции для ограничения торговли Москвы с Пекином.

Однако Трамп пока придерживает новые ограничения, хотя и пригрозил "массивными санкциями или массивными тарифами, или и тем, и тем", если Путин не пойдет на уступки по мирным переговорам.

Почему у ЕС заканчиваются санкции?

В июне С согласовал снижение предельного "потолка" на российскую нефть, запретил импорт топлива из нее и внес в "черный список" компании, связанные с "Северными потоками". Кроме того, Европа планирует отказаться полностью от российского газа. Вместе эти меры оставляют мало пространства для дальнейшего давления на Кремль.

Мы не ожидаем, что в 19-м санкционном пакете ЕС будет пространство для новых ограничений по российской нефти. Предыдущий пакет был довольно значимым, и возможностей для дальнейших ограничений пока почти нет,

– говорит аналитик Аджей Парма из компании ICIS.

Именно вторичные санкции США против стран, которые продолжают торговать с Россией, могли бы углубить проблемы в экономике России. Однако пока Москва не верит, что Трамп выполнит свои угрозы.

