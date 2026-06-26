Вдвое дольше, чем обычно: ЕС продлил санкции против России и уже готовит новый шаг

Совет Евросоюза официально продлил санкции против России, введенные после начала полномасштабного вторжения в Украину. На этот раз ограничения впервые утвердили на целый год, а не на 6 месяцев, как раньше.

Какие санкции в отношении России действуют

Экономические санкции против Москвы будут действовать как минимум до 31 июля 2027 года, сообщили в пресс-релизе Совета ЕС.

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Это решение было принято после заседания, на котором все европейские лидеры согласились продлить антироссийские ограничения еще на 12 месяцев.

Их Евросоюз ввел еще в 2014 году после начала вторжения России в Украину, а после февраля 2022 года значительно расширил в ответ на военную агрессию Москвы.

В результате в настоящее время санкции охватывают важнейшие секторы российской экономики:

финансы;

энергетику;

торговлю;

и технологии двойного назначения.

Кроме того, ЕС запретил импорт российской нефти и некоторых нефтепродуктов, а также операции с рядом российских банков и криптовалютных платформ в России и третьих странах.

Также прекратил вещание и аннулировал лицензии в Евросоюзе для ряда пропагандистских СМИ Кремля.

Европейский Союз сохранит действующие меры и готов принимать дополнительные меры до тех пор, пока Российская Федерация продолжает свои незаконные действия и нарушает основополагающие нормы международного права, прежде всего запрет на применение силы,

– подчеркнули в Совете ЕС.

Кроме того, в ЕС активно работают над 21-м пакетом санкций против России, который европейские лидеры хотят принять как можно скорее.

Почему впервые санкции согласовали на год

Ранее ограничения регулярно продлевались каждые 6 месяцев, и почти всегда это вызывало трудности.

Дело в том, что в соответствии с законодательством ЕС для продления санкций против России требуется единодушная поддержка всех 27 государств блока. Таким образом, каждая страна фактически обладает правом вето.

Этим активно пользовалась, в частности, Венгрия, добиваясь от ЕС тех или иных преференций. Однако ситуация изменилась после поражения бывшего премьера страны Виктора Орбана на выборах в апреле. Поэтому европейским лидерам и удалось найти компромисс по продлению санкций.

Напомним, новый премьер Венгрии Петер Мадьяр согласился с ограничениями в отношении Москвы на целый год. В отличие от своего предшественника, он стремится наладить отношения с Брюсселем.