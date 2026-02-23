"Не вижу реальных перспектив": Каллас спрогнозировала санкции против России

Евросоюз планировал утвердить 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Однако 23 февраля решение, вероятно, принять не удастся из-за блокирования со стороны Венгрии.

Почему не ожидают утверждения санкций?

Об этом рассказала главный дипломат Евросоюза Кайя Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Завтра исполняется четвертая годовщина этой ужасной войны. Поэтому, конечно, состоится обсуждение 20-го пакета санкций (на Совете ЕС. – "ЕП"). Но я считаю, что сегодня прогресса в этом вопросе не будет,

– уверена дипломат.

Дело в том, что со стороны Венгрии звучат очень резкие заявления о принятии 20-го пакета антироссийских санкций.

Поэтому Каллас пообщалась с представителями государств, которые поддерживают новые ограничения, чтобы вместе попытаться убедить страны, которые сейчас блокируют принятие этого решения

Кайя Каллас Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Мы, безусловно, делаем все возможное, чтобы этот пакет санкций был принят. Однако я, к сожалению, не вижу реальных перспектив того, что сегодня они (Венгрия – 24 Канал) изменят свою позицию.

Дипломат добавила, что Венгрия выступает против этого решения из-за проблем, что "совсем не связаны с 20-м пакетом санкций". Однако ЕС будет искать возможности, чтобы преодолеть разногласия и все-таки принять новые ограничения.

Кто пытается убедить Венгрию?

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в понедельник раскритиковал сопротивление Венгрии против 20-го пакета санкций, пишет Reuters.

Я не считаю правильным, чтобы Венгрия предала собственную борьбу за свободу и европейский суверенитет,

– отметил немецкий министр.

Политик добавил, что все министры иностранных дел ЕС будут призывать Будапешт пересмотреть свое решение.

По словам Вадефуля, ЕС снова направит свои аргументы в Будапешт с просьбой снять блокирование санкций и уговаривать венгерских представителей в Брюсселе на Совете ЕС.

Важно! Накануне Венгрия заявила, что будет блокировать принятие 20-го пакета санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто. А принятие санкций требует единогласной поддержки всех стран-членов ЕС.

Почему Венгрия блокирует санкции?