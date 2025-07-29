Американский президент Дональд Трамп неожиданно сократил срок, который дал Москве для соглашения о завершении войны в Украине, с 50 до 10–12 дней. Если Кремль не уступит, США введут вторичные санкции на экспорт российской нефти.

Как санкции Трампа повлияют на нефтяной рынок?

Речь идет о 100% тарифах для покупателей российской нефти, главными из которых являются Индия и Китай. Такой шаг может резко дестабилизировать мировые нефтяные рынки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Дело в том, что только в июне Россия удовлетворяла 4,5% мирового спроса на нефть.

По данным Международного энергетического агентства, в сутки российские нефтяные компании экспортировали около 4,68 миллиона баррелей нефти.

Также Россия продавала примерно 2,5 миллиона нефтепродуктов в сутки.

Введение вторичных санкций против России рискует вызвать резкий скачок цен на нефть в мире и вызвать новую волну инфляции США.

Стоит знать! Из-за вероятных негативных последствий для США инвесторы пока не боятся угроз Трампа по внедрению жестких санкций против России. Однако все равно не исключают возможные риски.

Кто восполнит дефицит нефти на рынке?

Эксперты считают, что вторичные санкции США могут быть действенными. На то есть несколько причин:

Индия сейчас ведет торговые переговоры с США и в случае договоренности может отказаться от закупки российской нефти, а она является крупнейшим импортером.

Китай, вероятно, и в дальнейшем будет покупать нефть в России, потому что имеет с ней стратегические связи. Впрочем Пекин сможет договориться о снижении цены, если Индия прекратит закупки.

Между тем дефицит на мировом рынке нефти после санкций, по словам издания, смогут быстро восполнить три страны Персидского залива – ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия.

Спрос на нефть в мире в этом году будет расти самыми низкими темпами с 2009 года – на 700 000 баррелей в сутки.

В то же время предложение резко возрастет на 2,1 миллиона баррелей в сутки.

Вместе с тем Саудовская Аравия в июне имела резерв производственных мощностей объемом 2,3 миллиона баррелей в сутки, ОАЭ и Кувейт – 900 000 и 600 000 баррелей соответственно.

Это означает, что три производителя Персидского залива могут оперативно нарастить добычу в случае внезапных перебоев в поставках,

– отмечает издание.

Важно! Впрочем волнения на нефтяных рынках все равно не избежать. Ведь Россия, которая получала 30% доходов в бюджет от импорта нефти и газа, вероятно, жестко ответит на новые санкции.