Британия ударила санкциями по энергетическим гигантам Кремля: кто в списке
Великобритания снова расширила список санкций против России за вторжение в Украину. Под ограничения, в частности, попали нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл".
Кто попал под санкции Великобритании?
Всего в новый санкционный список Лондона попали 40 компаний и физических лиц, которые помогают Москве зарабатывать и обходить предыдущие ограничения. Обновленный перечень был опубликован на сайте британского правительства 15 октября, сообщает 24 Канал.
Как отмечается в документе, санкции против "Роснефти" и "Лукойла" обусловлены тем, что они "оказывают поддержку правительству России, ведя бизнес в секторе, который имеет стратегическое и экономическое значение для государства".
Кроме того, ограничения ввели и против индийской "дочки" "Роснефти" – компании Nayara Energy.
Ограничения ввели и против финансовых учреждений и банков. В список попали:
- Solid Bank;
- Transstroybank;
- "Примсоцбанк";
- BBR Bank;
- а также
- "Национальная система платежных карт" (NSPK).
Среди предприятий оборонного сектора России британские санкции теперь распространяются на компанию Pergam-Engineering JSC. Она проводит диагностику оборудования.
Великобритания также ударила по частным и оффшорным компаниям, что помогают Кремлю обходить санкции, поставляют критически важные технологии или помогают энергетической отрасли России. Речь идет о фирмах, которые зарегистрированы:
- в Китае;
- в ОАЭ;
- в Турции;
- в Таиланде;
- в Сингапуре;
- и в Индии.
Все они принимали или участвуют в дестабилизации Украины или подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости, или получают выгоду от правительства России или поддерживают его,
– отмечается в документе.
Санкции предусматривают замораживание всех активов этих компаний и физических лиц на территории Великобритании.
Важно! Ранее, напомним, под санкции Великобритании, по данным МИД страны, попали китайская компания Shenzhen Blue Hat и турецкая Mastel Makina Ithalat Ihracat, которые поставляют России важную электронику, необходимую для армии.
Какие еще санкции ввела Великобритания?
Великобритания продолжает оставаться лидером во введении санкций против "теневого флота" России. В мае правительство объявило новый пакет ограничений в отношении судов, перевозящих российскую нефть. Под санкции попали 100 кораблей.
В июне Великобритания объявила еще один этап ограничений, касающийся десяти компаний и двадцати судов. Среди них были нефтяные танкеры, структуры морских перевозок и поставщики электронных компонентов для России.
В сентябре Лондон нанес новый удар по нефтяным доходам и военному сектору России. Было введено еще 100 санкций, охватывающие 70 судов "теневого флота" и 30 компаний и физических лиц, которые поставляют критически важное оборудование для армии – химические вещества, электронику и взрывчатые материалы.