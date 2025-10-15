Укр Рус
Экономика Новости экономики Британия ударила санкциями по энергетическим гигантам Кремля: кто в списке
15 октября, 16:24
Британия ударила санкциями по энергетическим гигантам Кремля: кто в списке

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Великобритания расширила санкции против России из-за вторжения в Украину.
  • Под ограничения попали нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл".

Великобритания снова расширила список санкций против России за вторжение в Украину. Под ограничения, в частности, попали нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл".

Кто попал под санкции Великобритании?

Всего в новый санкционный список Лондона попали 40 компаний и физических лиц, которые помогают Москве зарабатывать и обходить предыдущие ограничения. Обновленный перечень был опубликован на сайте британского правительства 15 октября, сообщает 24 Канал. 

Как отмечается в документе, санкции против "Роснефти" и "Лукойла" обусловлены тем, что они "оказывают поддержку правительству России, ведя бизнес в секторе, который имеет стратегическое и экономическое значение для государства".

Кроме того, ограничения ввели и против индийской "дочки" "Роснефти" – компании Nayara Energy.

Ограничения ввели и против финансовых учреждений и банков. В список попали:

  • Solid Bank;
  • Transstroybank;
  • "Примсоцбанк";
  • BBR Bank;
  • а также
  • "Национальная система платежных карт" (NSPK).

Среди предприятий оборонного сектора России британские санкции теперь распространяются на компанию Pergam-Engineering JSC. Она проводит диагностику оборудования.

Великобритания также ударила по частным и оффшорным компаниям, что помогают Кремлю обходить санкции, поставляют критически важные технологии или помогают энергетической отрасли России. Речь идет о фирмах, которые зарегистрированы:

  • в Китае;
  • в ОАЭ;
  • в Турции;
  • в Таиланде;
  • в Сингапуре;
  • и в Индии.

Все они принимали или участвуют в дестабилизации Украины или подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости, или получают выгоду от правительства России или поддерживают его, 
– отмечается в документе.

Санкции предусматривают замораживание всех активов этих компаний и физических лиц на территории Великобритании.

Важно! Ранее, напомним, под санкции Великобритании, по данным МИД страны, попали китайская компания Shenzhen Blue Hat и турецкая Mastel Makina Ithalat Ihracat, которые поставляют России важную электронику, необходимую для армии.

Какие еще санкции ввела Великобритания?

  • Великобритания продолжает оставаться лидером во введении санкций против "теневого флота" России. В мае правительство объявило новый пакет ограничений в отношении судов, перевозящих российскую нефть. Под санкции попали 100 кораблей.

  • В июне Великобритания объявила еще один этап ограничений, касающийся десяти компаний и двадцати судов. Среди них были нефтяные танкеры, структуры морских перевозок и поставщики электронных компонентов для России.

  • В сентябре Лондон нанес новый удар по нефтяным доходам и военному сектору России. Было введено еще 100 санкций, охватывающие 70 судов "теневого флота" и 30 компаний и физических лиц, которые поставляют критически важное оборудование для армии – химические вещества, электронику и взрывчатые материалы.