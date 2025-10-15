Велика Британія знову розширила список санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Під обмеження, зокрема, потрапили нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл".

Хто потрапив під санкції Великої Британії?

Загалом у новий санкційний список Лондона потрапили 40 компаній та фізичних осіб, які допомагають Москві заробляти та обходити попередні обмеження. Оновлений перелік був опублікований на сайті британського уряду 15 жовтня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Позбавити Путіна грошей: Україна та США обговорюють санкції проти Росії

Як зазначається у документі, санкції проти "Роснєфті" та "Лукойла" зумовлені тим, що вони "надають підтримку уряду Росії, ведучи бізнес у секторі, який має стратегічне та економічне значення для держави".

Окрім того, обмеження запровадили й проти індійської "дочки" "Роснєфті" – компанії Nayara Energy.

Обмеження ввели й проти фінансових установ та банків. У список потрапили:

Solid Bank;

Transstroybank;

"Примсоцбанк";

BBR Bank;

а також

"Національна система платіжних карт" (NSPK).

Серед підприємств оборонного сектору Росії британські санкції тепер розповсюджуються на компанію Pergam-Engineering JSC. Вона проводить діагностику обладнання.

Британія також вдарила по приватних та офшорних компаніях, що допомагають Кремлю обходити санкції, постачають критично важливі технології або допомагають енергетичній галузі Росії. Мова йде про фірми, які зареєстровані:

у Китаї;

в ОАЕ;

у Туреччині;

в Таїланді;

у Сінгапурі;

та в Індії.

Усі вони брали або беруть участь у дестабілізації України або підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету або незалежності, або отримують вигоду від уряду Росії чи підтримують його,

– зазначається в документі.

Санкції передбачають замороження усіх активів цих компаній та фізичних осіб на території Великої Британії.

Важливо! Раніше, нагадаємо, під санкції Великої Британії, за даними МЗС країни, потрапили китайська компанія Shenzhen Blue Hat та турецька Mastel Makina Ithalat Ihracat, які постачають Росії важливу електроніку, необхідну для армії.

Які ще санкції запровадила Велика Британія?