Ограничение российского теневого флота: какие новые санкции предлагает Швеция
Источник:Reuters
Следующий пакет санкций ЕС против России будет предусматривать меры по противодействию теневым танкерам, которые незаконно транспортируют российскую нефть в обход санкций. Также внимание будет обращено на запрет импорта сжиженного газа.
Что известно о 14-м пакете санкций
Сейчас обсуждение пакета 14-го пакета санкций находится на ранней стадии. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.
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Принятие 14-го пакета санкций – одна из важнейших вещей. Мы позаботимся о том, чтобы включить запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по ограничению российского теневого флота,
– сказал Бильстрем.
Как отмечал ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, пакет санкций будет включать широкий перечень ограничительных мер. В основном, внимание будет сосредоточено на борьбе с обходом санкций, в том числе и на морском секторе. Ведь Россия продолжает нарушать верхнюю границу цен на экспорт нефти.
Танкеров России для перевозки нефти стало меньше
- Ситуация на рынке нефти для России в последние месяцы значительно ухудшилась. Все из-за усиления санкций со стороны США за нарушение ценового потолка. Речь идет о теневом флоте России, с помощью которого продолжают перевозить нефть.
- С 10 октября 2023 года примерно половина судов из этого флота перестали использовать для транспортировки черного золота. По данным Bloomberg, из 50 танкеров, попавших в санкционный список, примерно половину прекратили использовать для транспортировки нефти.
- В общем 21 танкер не загружал нефть после попадания под действие санкций. Еще семь не доставляли грузы и до введения ограничений (они стоят пустые), а три, вполне вероятно, вскоре загрузят нефтью.