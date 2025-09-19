Великобритания объявила новые санкции против лиц и компаний, которые поддерживают полномасштабное вторжение России в Украину. В список, в частности, попали два грузинских бизнесмена.

Как санкции ввел Лондон?

Под новые санкции попали два нефтяных танкера, которые перевозили российскую нефть в грузинский порт Батуми. Они входят в так называемый "теневой флот" Кремля, сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Великобритании.

На фоне ослабления военных возможностей России Кремль все чаще прибегает к помощи посредников в третьих странах, в том числе и в Грузии,

– отметили в МИД.

Санкции также ввели против грузинского политика и медиамагната Левана Васадзе, который распространял пророссийскую дезинформацию.

Также ограничения коснулись грузинского бизнесмена Отара Парцхаладазе, известного тесными связями с Россией и руководством партии "Грузинская мечта".

Машина войны Путина опирается на международную сеть распространения лжи и финансирования. Мы перекрываем еще один канал, нанося удар по тем в Грузии, кто помогает Кремлю. Москва должна понять: Великобритания и в дальнейшем будет разоблачать теневые схемы, подпитывающие путинский режим,

– добавили в МИД.

В новый санкционный список также вошли:

российская ИТ-компания Aeza International, которая предоставляла интернет-услуги для кампаний Кремля по дезинформации;

и вертолетная компания HeliCo Group, которая работает в секторе бизнеса, стратегически важном для российского правительства.

По данным Sky News, Лондон ввел санкции против более 2 300 человек с момента вторжения России в Украину в 2022 году, которые поддерживают политику Путина.

