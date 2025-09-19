Велика Британія оголосила нові санкції проти осіб та компаній, які підтримують повномасштабне вторгнення Росії до України. До списку, зокрема, потрапили два грузинські бізнесмени.

Як санкції запровадив Лондон?

Під нові санкції потрапили два нафтові танкери, які перевозили російську нафту до грузинського порту Батумі. Вони входять до так званого "тіньового флоту" Кремля, повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС Великої Британії.

Дивіться також Обмеження у дії: ЄС оголосив деталі нового пакета санкцій проти Росії

На тлі послаблення військових можливостей Росії Кремль дедалі частіше вдається до допомоги посередників у третіх країнах, зокрема й у Грузії,

– зазначили в МЗС.

Санкції також запровадили проти грузинського політика й медіамагната Левана Васадзе, який поширював проросійську дезінформацію.

Також обмеження торкнулися грузинського бізнесмена Отара Парцхаладазе, відомого тісними зв’язками з Росією та керівництвом партії "Грузинська мрія".

Машина війни Путіна спирається на міжнародну мережу поширення брехні та фінансування. Ми перекриваємо ще один канал, завдаючи удару по тим у Грузії, хто допомагає Кремлю. Москва має зрозуміти: Велика Британія й надалі викриватиме тіньові схеми, що підживлюють путінський режим,

– додали в МЗС.

До нового санкційного списку також увійшли:

російська ІТ-компанія Aeza International, яка надавала інтернет-послуги для кампаній Кремля з дезінформації;

та вертолітна компанія HeliCo Group, яка працює у секторі бізнесу, стратегічно важливому дл російського уряду.

За даними Sky News, Лондон запровадив санкції проти більш як 2 300 осіб з моменту вторгнення Росії до України у 2022 році, які підтримують політику Путіна.

Санкції Великої Британії проти Росії: що відомо?