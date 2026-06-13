Украина ввела санкции против 10 российских операторов связи: кто попал под ограничения

Украина ввела санкции в отношении российских мобильных операторов и интернет-провайдеров. Известно, что в список ограничений попали компании, обеспечивающие конфиденциальность связи для оккупационных властей.

Санкции Украины против российской связи

О том, какие компании ограничили и с какой целью, сообщают в пресс-службе президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня подписал указ, согласно которому вступает в силу решение СНБО о введении санкций против 10 российских компаний связи. Речь идет об операторах мобильной связи и интернет-провайдерах.

В сообщении поясняется, что в санкционный пакет попали компании, работающие на оккупантов. То есть обеспечивающие конфиденциальные каналы связи, доступ к интернету для россиян и их властей на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, под ограничения попали операторы спутниковой связи и компании, отвечающие за трансляцию российских телеканалов.

Среди компаний, попавших под санкции:

"Луганские коммуникации";

"Мобильные коммуникационные системы";

"Амтел-Связь";

"Космическая связь".

Любая деятельность на временно оккупированных территориях Украины является незаконной. Компании, которые сознательно работают на ВОТ и обслуживают оккупационные власти, становятся токсичными для международного бизнеса и финансовой системы. Именно поэтому Украина применяет санкции, которые должны сделать невозможной их деятельность не только на временно оккупированных территориях, но и в любой точке за пределами России,

– пояснил Владислав Власюк, советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики.

Также в сообщении говорится о том, что Украина передаст информацию об указанных санкционных компаниях партнерам. В частности, планируется синхронизировать санкции с другими странами.

Какие еще санкции действуют против Москвы

Напомним, что накануне, 12 июня, президент подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против России. Так, в список ограничений попали 29 физических лиц и еще 17 компаний.

Санкции коснутся пропагандистских СМИ России, которые распространяют фейки об Украине. В частности, под ограничения попали руководители изданий.

К слову, 9 июня Еврокомиссия представила новый пакет санкций против России. Среди предлагаемых ограничений рассматривается вариант полного запрета на въезд в ЕС тем, кто служил в Вооруженных силах России.