Президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен ударить по "теневому флоту" России. Он В частности, санкции будут применяться к судам, которые транспортируют российскую нефть.

Какой закон подписал Зеленский?

Закон также предусматривает санкционные ограничения для морских и воздушных судов, которые перевозят российские нефтепродукты, военных и оружие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

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Документ, подписанный Зеленским, вносит необходимые изменения в предыдущий закон "О санкциях". Они касаются ограничений для воздушных и морских судов, которые создают реальные и потенциальные угрозы:

национальным интересам Украины;

национальной безопасности страны;

территориальной целостности;

суверенитету и независимости Украины.

Служба безопасности Украины, по этому закону, обязана устанавливать факты применения судов в этих целях.

Заметьте, что все субъекты, которые используют воздушные и морские суда для перевозки российской нефти, нефтепродуктов, военных и оружия, а также сами эти суда будут вноситься в Государственный реестр санкций.

Верховная Рада приняла закон против "теневого флота" России 16 июля.

Это важный шаг для Украины по противодействию "теневому флоту" России, что причастен к транспортировке нефти и нефтепродуктов, оружия и военных,

– заявили тогда в Раде.

За соответствующий закон проголосовал 291 нардеп.

Стоит знать! Недавно ЕС также принял новый пакет санкций против России. В него попали 18 физических лиц, 41 компания и 22 российских банка. Кроме того, ограничения применили к 135 нефтяным танкерам, которые входят в состав "теневого флота", который только с начала 2024 года незаконно перевез российской нефти на 24 миллиарда долларов.