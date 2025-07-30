Санкции против "теневого флота": Зеленский дал зеленый свет новому закону
- Президент Зеленский подписал закон о санкциях против "теневого флота" России, а именно судов, которые транспортируют российскую нефть, нефтепродукты, военных и оружие.
- Закон предусматривает внесение таких судов в Государственный реестр санкций, а Служба безопасности Украины обязана устанавливать факты их использования в этих целях.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен ударить по "теневому флоту" России. Он В частности, санкции будут применяться к судам, которые транспортируют российскую нефть.
Какой закон подписал Зеленский?
Закон также предусматривает санкционные ограничения для морских и воздушных судов, которые перевозят российские нефтепродукты, военных и оружие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.
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Документ, подписанный Зеленским, вносит необходимые изменения в предыдущий закон "О санкциях". Они касаются ограничений для воздушных и морских судов, которые создают реальные и потенциальные угрозы:
- национальным интересам Украины;
- национальной безопасности страны;
- территориальной целостности;
- суверенитету и независимости Украины.
Служба безопасности Украины, по этому закону, обязана устанавливать факты применения судов в этих целях.
Заметьте, что все субъекты, которые используют воздушные и морские суда для перевозки российской нефти, нефтепродуктов, военных и оружия, а также сами эти суда будут вноситься в Государственный реестр санкций.
Верховная Рада приняла закон против "теневого флота" России 16 июля.
Это важный шаг для Украины по противодействию "теневому флоту" России, что причастен к транспортировке нефти и нефтепродуктов, оружия и военных,
– заявили тогда в Раде.
За соответствующий закон проголосовал 291 нардеп.
Стоит знать! Недавно ЕС также принял новый пакет санкций против России. В него попали 18 физических лиц, 41 компания и 22 российских банка. Кроме того, ограничения применили к 135 нефтяным танкерам, которые входят в состав "теневого флота", который только с начала 2024 года незаконно перевез российской нефти на 24 миллиарда долларов.