Европейский Союз предложил ввести санкции против A7A5. Речь идет о стейблкоине, обеспеченного российским рублем и связанного с санкционными российскими структурами.

Что известно о новых возможных санкциях против России?

Ограничения будут запрещать любое прямое или косвенное участие компаний, зарегистрированных в ЕС, в транзакциях с этим токеном, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как свидетельствуют документы, ЕС планирует ввести санкции против нескольких банков в России, Беларуси и Центральной Азии. Они способствуют криптовалютным операциям.

Что такое стейблкоин? Стейблкоин – это такой вид криптовалюты, стоимость которой привязана к стабильному активу. Их цель это избежать резких колебаний курса, которые характерны для обычных криптовалют (например, биткоина).

Токен A7A5 был разработан компанией A7, занимающейся трансграничными платежами. Она принадлежит молдавскому беглому банкиру Илану Шору и российскому государственному банку Промсвязьбанк (ПСБ).

Компания A7 и ее дочерние структуры помогают российским бизнесам осуществлять международные платежи, которые заблокированы из-за санкций США, в частности из-за сотрудничества с российской криптобиржей Garantex,

– объяснили в Bloomberg.

Промсвязьбанк попал под санкции Великобритании, ЕС и США в 2022 году Garantex, который помогал создать A7A5, также был под санкциями с 2022 года, а A7 – с начала этого года. Несмотря на это, бизнес A7 продолжает расширяться. Компания через свою дочернюю структуру A7-Кыргызстан запустила цифровой вексель для международных расчетов.

Еврокомиссия традиционно не комментирует предложения по санкций, пока они не будут официально приняты. Для введения санкций ЕС нужна поддержка всех стран-членов, и до момента утверждения содержание может измениться.

Обратите внимание! По состоянию на 26 сентября в обращении находилось 41,6 миллиарда токенов A7A5 общей стоимостью 496 миллионов долларов, по подсчетам аналитической компании Elliptic. Общая сумма всех транзакций с A7A5 на ту дату составляла 68 миллиардов долларов.

Что еще планирует Евросоюз по санкциям?

ЕС готовит правовые основания для остановки танкеров "теневого флота" России в Балтийском море. Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

Наши прошлогодние санкционные предложения могут трансформироваться в решение,

– написал Ермак.

Речь идет как минимум о 16 судах, которые могут быть задержаны в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву. Кроме того, в 19-м пакете санкций ЕС планирует добавить еще 120 нефтетанкеров из теневого флота России.

