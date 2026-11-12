Новые санкции против России: когда ЕС введет 22-й пакет ограничений

Европейская комиссия официально объявила о подготовке комплексного 22-го пакета санкций против России, а также о плане покрытия финансовых потребностей Украины на 2027 год. Эти инициативы будут готовы уже к следующему саммиту лидеров ЕС.

Когда Брюссель представит новые решения

Саммит лидеров ЕС состоится 26–27 ноября, о чем заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время заседания Европейского политического сообщества в Ирландии.

Мы готовим 22-й пакет санкций. И мы, как Комиссия, готовим предложение о том, что нужно сделать, чтобы покрыть финансовые потребности Украины в 2027 году,

– отметила фон дер Ляйен.

Обратите внимание! Оба предложения будут представлены до следующего заседания Европейского совета.

Также глава Еврокомиссии прокомментировала дипломатические усилия по прекращению войны, в частности переговоры в Абу-Даби, состоявшиеся 10–11 ноября. Она подчеркнула важность присутствия европейских представителей на таких площадках.

Напомним, ранее послы ЕС согласовали санкции против 145 юридических и физических лиц из России. Под удар попали 50 российских банков, энергетические предприятия и структуры, обслуживающие теневой флот агрессора.

Предыдущий – 21-й пакет санкций – Евросоюз принял еще в июле.