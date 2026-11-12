Нові санкції проти Росії: коли ЄС вдарить 22-м пакетом обмежень

Коли Брюссель презентує нові рішення

Саміт лідерів ЄС відбудеться 26 – 27 листопада, про що заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час засідання Європейської політичної спільноти в Ірландії.

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Ми готуємо 22-й пакет санкцій. І ми, як Комісія, готуємо пропозицію щодо того, як покрити фінансові потреби України у 2027 році– зазначила фон дер Ляєн.

Зверніть увагу! Обидві пропозиції будуть представлені до наступного засідання Європейської ради.

Також очільниця Єврокомісії прокоментувала дипломатичні зусилля щодо завершення війни, зокрема переговори в Абу-Дабі, що відбулися 10 – 11 листопада. Вона підкреслила важливість присутності європейських представників на таких майданчиках.

Нагадаємо, раніше посли ЄС погодили санкції проти 145 юридичних і фізичних осіб з Росії. Під удар потрапили 50 російських банків, енергетичні підприємства та структури, що обслуговують "тіньовий флот" агресора.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Минулий – 21-й пакет санкцій – Євросоюз ухвалив ще у липні.