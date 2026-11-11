Зеленский и премьер-министр Ирландии дают пресс-конференцию: основные заявления

Хронология событий
Последнее событие 2 мин назад
Украина предоставит Ирландии подробную информацию о зимнем пакете мер поддержки
Владимир Зеленский заявил, что Украина поделится с ирландской стороной всеми деталями пакета мер по укреплению страны перед зимой. Он отметил, что накануне этот вопрос подробно обсуждался с скандинавскими партнерами.
Зеленский призвал партнеров ввести санкции против российского производства оружия
Президент Украины подчеркнул необходимость санкционного давления на компании, поставляющие в РФ оборудование, станки и компоненты для баллистических ракет и беспилотников. Он отметил, что ограничение военного производства заставит Москву пойти на подлинный мир.
Украина рассчитывает открыть все переговорные кластеры с ЕС в этом году
Владимир Зеленский заявил о намерении открыть все блоки переговоров о членстве в ЕС уже в этом году и перейти к следующим этапам. Он поблагодарил Ирландию за последовательную поддержку евроинтеграционных шагов Украины.
Украина готова к совместному производству морских дронов с Ирландией
Владимир Зеленский заявил о готовности к сотрудничеству в сфере безопасности на море. Президент отметил: "Что касается безопасности на море и морских дронов, мы готовы оказывать помощь. А в этом вопросе мы готовы к совместному производству с Ирландией".
Зеленский подчеркнул недопустимость завершения войны без участия Европы
Глава государства сообщил о встречах украинской делегации в Абу-Даби с представителями США, Еврокомиссии и НАТО. Он подчеркнул, что эта война происходит в Европе, поэтому завершить ее без европейских партнеров невозможно.
Ирландия присоединится к коалиции по убежищам и сотрудничеству в рамках соглашения DroneDeal
Президент Владимир Зеленский заявил, что стороны договорились о участии Ирландии в коалиции убежищ. Также лидеры обсудили детали соглашения DroneDeal и приоритеты оборонной поддержки Украины.
Премьер объявил о работе по открытию новых кластеров в ЕС и о санкциях
Премьер-министр подчеркнул, что союзники работают над финансовой поддержкой обороны Украины и евроинтеграцией. Он сообщил об открытии трех переговорных кластеров, о намерении открыть остальные два, а также о новом масштабном пакете санкций, охватывающем 1600 человек.
Мирное соглашение должно признавать суверенитет и территориальную целостность Украины
Премьер-министр отметил, что обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским. Лидеры сошлись во мнении, что любая договоренность о мире должна гарантировать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и право народа самостоятельно выбирать свое будущее в ЕС.
Премьер осудил российские атаки на школы и энергетику Украины
В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что Россия целенаправленно наносит удары по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре, чтобы сломить моральный дух украинцев. Он напомнил о своем визите в Киев в июле и назвал разрушенные школы варварством.
Безопасность континента станет главной темой заседания Европейского политического сообщества
Премьер отметил, что на встрече ЕПС вопрос европейской безопасности и стабильности станет ключевым. Он напомнил, что это сообщество возникло в ответ на полномасштабную агрессию РФ с целью укрепления безопасности континента.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом, чтобы провести ряд важных переговоров с европейскими партнерами и принять участие в мероприятиях саммита Европейского политического сообщества.
Поездка призвана скоординировать позиции союзников по вопросам поддержки Украины и укрепления общей безопасности континента.
Во время общения со СМИ стороны сосредоточились на дальнейшей помощи Украине на фоне ежедневных российских ударов по гражданским объектам и критически важной энергетической системе. Партнеры подчеркнули непоколебимую солидарность с украинским народом и готовность углублять двустороннее взаимодействие во всех сферах.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии