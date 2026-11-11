Запланирована встреча с Уиткоффом и Кушнером: Зеленский прибыл в Ирландию

Владимир Зеленский / Фото Getty Images (иллюстративное)
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Дублин для участия в международном саммите. На ближайшие два дня запланирован ряд переговоров, в том числе с представителями американской делегации.
Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.
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С кем Зеленский встретится в Ирландии?
Президент рассказал, что 11 и 12 ноября запланированы двусторонние и многосторонние встречи с партнерами. Всего речь идет о примерно 20 лидерах.
Кроме того, Зеленский примет участие в инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества.
Отдельно глава государства анонсировал встречу с американской переговорной командой – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, переговоры будут касаться дипломатических усилий.
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Напомним, 11 ноября после завершения переговоров в Абу-Даби Джаред Кушнер объявил о поездке в Москву вместе со Стивом Уиткоффом. По его словам, 12 ноября они планируют встретиться с Владимиром Путиным, а после этого отправиться в Дублин, чтобы обсудить с Зеленским результаты переговоров и дальнейшие дипломатические шаги.
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