Мир ожидал новых санкций против России 18 сентября. Однако публикацию пакета пришлось перенести, стали известны новые возможные даты.

Когда опубликуют 19-й пакет санкций против России?

Процесс осложнили требования Трампа относительно действий со стороны Европы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Однако дипломат ЕС Кая Каллас заверила, Комиссия вскоре представит 19-й пакет санкций против России.

Россия испытывает Запад. Если Путин почувствует какую-то слабость, он будет продолжать двигаться вперед, потому что хочет испытать нас. Европа должна твердо ответить,

– сказала Каллас.

По ее словам, эта твердость предусматривает удар по российским банкам, энергетических компаниях, криптовалютных биржах и теневых флотах. Главная цель – лишение Москвы средств для ведения войны.

Комиссия сообщила послам стран ЕС, что им следует ожидать пакета санкций 19 или 22 сентября. Несмотря на это некоторые чиновники надеются, что он может поступить раньше.

Что требует Трамп?

Главным требованием Трампа было избавиться от зависимости НАТО от российской нефти. Однако ключевой член блока – Турция – зависит от российского ископаемого топлива и не присоединилась к другим странам, которые ввели санкции против Москвы из-за Украины.

В ЕС Венгрия и Словакия тормозят прогресс в усилиях по прекращению своей зависимости от российских поставок энергоносителей. Вместе с этим Каллас не упомянула сокращение импорта нефти по требованию Трампа в своем перечне тем для будущих санкций.

Что известно о новых санкциях против России?