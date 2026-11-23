Европейские партнеры готовят очередной этап финансового и логистического давления на страну-агрессора. Последние события в Европе заставили политиков пересмотреть свое отношение к лазейкам, которыми до сих пор пользовалась Москва.

Кого затронет новый пакет санкций и почему Европа решила принять более жесткие меры именно сейчас

Евросоюз активно разрабатывает уже 22-й пакет ограничений против России, который должен перекрыть финансовые каналы для обхода предыдущих запретов. Под прицелом оказались бывшие российские военные, банки, криптовалютные платформы и суда "теневого флота", о чем пишет TVP World.

По информации высокопоставленных чиновников ЕС, катализатором для ужесточения санкций стали недавние инциденты в европейских странах. Речь идет о серии поджогов, попытках диверсий на объектах критической инфраструктуры и дерзких нарушениях воздушного пространства.

Такие события помогли странам-членам Евросоюза сблизить позиции по вопросу ужесточения санкций,

– рассказал собеседник издания TVP World.

Какие споры возникали между странами ЕС

Больше всего дискуссий вызвала идея запретить выдачу виз бывшим российским комбатантам. В частности, Франция и Италия, которые традиционно получают больше всего заявок на визы от россиян, сначала выступали против полного запрета, сомневаясь в возможности его практической реализации.

Обратите внимание! Однако сейчас акцент сместился на реальные экономические потери врага. Ограничения для криптоплатформ и банков окончательно перекроют кислород финансовым схемам Москвы, а удар по танкерам "теневого флота" гарантированно сократит нефтяные доходы Кремля. Отдельно достанется и российским спортсменам, находящимся на территории ЕС.

Какие ограничения против врага вводились ранее

Напомним, что европейские партнеры последовательно разрушают экономику агрессора. Только 16 ноября Совет ЕС официально ввел санкции против 113 физических и юридических лиц, финансирующих российскую военную машину.

Важно! Тогда главный удар пришелся на банковский сектор: более 40 российских банков и платежный сервис "ЮMoney". Кроме того, под жесткие ограничения попали гиганты российской онлайн-торговли, в частности основательница маркетплейса "Wildberries" Татьяна Ким.

Параллельно с этим Украина также усиливает давление. Недавно президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о блокировании работы семи морских судов из теневого флота России, которые регулярно перевозили оружие и боеприпасы для вражеской армии.