3 сентября, 17:15
Фонд Кадырова и другие похитители детей: ввели новые санкции против российских чиновников

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Великобритания объявила новые санкции против России новые санкции против 11 человек и структур, причастных к депортации и русификации украинских детей, включая фонд Ахмата Кадырова.
  • Санкции касаются восьми человек, в частности Аймани Кадыровой, и трех организаций, среди которых "Движение первых" и "Волонтеры победы".

Великобритания объявила новый санкционный пакет против российских чиновников и организаций, которые причастны к депортации, русификации и милитаризации украинских детей. В пакет вошли 11 человек и структур.

Что известно о новых санкциях?

В санкционный список попали восемь человек и три структуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

Среди них – Аймани Кадырова – президент "Фонда Ахмата Кадырова", который занимается программами перевоспитания украинских детей и подростков. Она – мать главы Чечни Рамзана Кадырова. Также среди лиц, против которых ввели санкции:

  • заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева;
  • министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков;
  • командир полка чеченского спецназа Замид Чалаев;
  • руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров;
  • чиновница министерства образования России Анастасия Аккуратова;
  • заместитель так называемого "министра" труда и социальной защиты оккупированной Херсонщины Наталья Тищенко;
  • Александр Гуров.

Также санкции ввели против молодежного "Движения первых" и организации "Волонтеры победы", а также самого "Фонда Ахмата Кадырова".

Это объявление британского правительства появилось на фоне того, что данные военной разведки свидетельствуют о том, что "Россия проводит длительную политику русификации на незаконно временно оккупированных территориях Украины, стремясь искоренить украинскую культурную идентичность и государственность".

Что известно о похищении украинских детей?

На сегодня более 19 500 украинских детей были принудительно перемещены или депортированы в Россию и на временно оккупированные территории Украины. Из них примерно 6 000 были перемещены в сеть лагерей перевоспитания. Попав туда, они подвергаются мероприятиям, направленным на подрыв их украинской идентичности и привитие пророссийских настроений.

Предыдущие санкции Великобритании

  • В мае Великобритания расширила санкционный список против России и ввела новые санкции против физических лиц, организаций и судов теневого флота. Среди важных организаций, которые попали под ограничения, – Санкт-Петербургская валютная биржа.
  • В июне стало известно, что Великобритания ввела что Великобритания ввела новые санкции против 10 организаций и 20 судов, включая нефтяные танкеры и компании, связанные с морским транспортом. Кроме того, известно, что Великобритания ввела санкции в отношении Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.
  • В августе Великобритания также ввела санкции против иранского нефтяного олигарха Хосейна Шамхани и связанных с ним компаний за поддержку дестабилизирующей деятельности в других странах. Шамхани и его сеть были ключевыми игроками в экспорте российской нефти, а также основали хедж-фонд с офисами в Лондоне, Дубае и Женеве.