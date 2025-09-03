Великобритания объявила новый санкционный пакет против российских чиновников и организаций, которые причастны к депортации, русификации и милитаризации украинских детей. В пакет вошли 11 человек и структур.

Что известно о новых санкциях?

В санкционный список попали восемь человек и три структуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

Среди них – Аймани Кадырова – президент "Фонда Ахмата Кадырова", который занимается программами перевоспитания украинских детей и подростков. Она – мать главы Чечни Рамзана Кадырова. Также среди лиц, против которых ввели санкции:

заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева;

министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков;

командир полка чеченского спецназа Замид Чалаев;

руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров;

чиновница министерства образования России Анастасия Аккуратова;

заместитель так называемого "министра" труда и социальной защиты оккупированной Херсонщины Наталья Тищенко;

Александр Гуров.

Также санкции ввели против молодежного "Движения первых" и организации "Волонтеры победы", а также самого "Фонда Ахмата Кадырова".

Это объявление британского правительства появилось на фоне того, что данные военной разведки свидетельствуют о том, что "Россия проводит длительную политику русификации на незаконно временно оккупированных территориях Украины, стремясь искоренить украинскую культурную идентичность и государственность".

Что известно о похищении украинских детей? На сегодня более 19 500 украинских детей были принудительно перемещены или депортированы в Россию и на временно оккупированные территории Украины. Из них примерно 6 000 были перемещены в сеть лагерей перевоспитания. Попав туда, они подвергаются мероприятиям, направленным на подрыв их украинской идентичности и привитие пророссийских настроений.

Предыдущие санкции Великобритании