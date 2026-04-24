"Будет жестко": Кремль пожалел "бедные страны" и пригрозил местью за новые санкции
- Россия угрожает жестким ответом на новые санкции ЕС, которые ограничивают транспортировку ее нефти и газа.
- 20-й пакет санкций ЕС включает запреты на услуги для российских ледоколов, санкции против российских НПЗ и компаний, связанных с "теневым флотом".
Россия заявила, что новые санкции Европейского Союза против ее нефти и газа навредят развивающимся странам, а также самому ЕС. В ответ Кремль обещает жесткие меры.
Почему Россия угрожает ЕС?
Об этом в пятницу, 24 апреля, во время брифинга заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, пишет Reuters.
Она пожаловалась, что санкции ЕС могут лишь углубить мировой энергетический кризис.
Все это происходит на фоне глобального энергетического кризиса и дефицита ресурсов, которые остро ощущаются в большинстве регионов мира,
– отметила Захарова.
По словам представительницы Кремля, Брюссель якобы пытается санкциями против России дестабилизировать энергетические рынки и этим, мол, наносит вред и себе, и странам, развивающихся стран. Ведь государства "больше не способны покупать энергоносители по искусственно завышенным ценам".
Мы примем ответные меры. Они будут жесткими и будут отвечать нашим интересам,
– пригрозила Захарова.
Заметьте! Она также добавила, что санкции якобы угрожают продовольственной безопасности, поскольку они включают ограничения на удобрения.
Какие санкции ввел Евросоюз?
Накануне Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России из-за войны в Украине. Он предусматривает, в частности, дополнительные ограничения на транспортировку российской нефти и газа, а также санкции против нефтедобывающих компаний и нефтеперерабатывающих предприятий, пишет Reuters.
В частности, под санкции попали 7 российских НПЗ:
- Туапсинский;
- Комсомольский;
- Ангарский;
- Ачинский;
- Рязанский;
- Афипский;
- завод "Лукойл"" в Усинске.
Также в "черном списке" нефтедобывающие предприятия "Башнефть" и "Славнефть", дочерние подразделения "Роснефти" и "Газпрома", а также связанные с "теневым флотом" компании в ОАЭ.
Кроме того, в пакете прописан еще ряд важных запретов:
- на предоставление технических, финансовых услуг для ледоколов и СПГ-танкеров под российским флагом (с 25 апреля 2026 года);
- на услуги для иностранных ледоколов и СПГ-танкеров, работающих в России (с 1 января 2027 года);
- на предоставление услуг СПГ-терминалов компаниям, которые более чем на 50% контролируются россиянами;
- на продажу танкеров российским структурам;
- на транзакции с портом Каримун в Индонезии, через который торгуют российской нефтью, и двумя российскими портами Мурманск и Туапсе.
Важно! В санкционный список ЕС также добавили 46 судов "теневого флота" России.
Что еще надо знать о 20-м пакете санкций?
В рамках 20-го пакета санкций Евросоюз пока не ввел полный запрет на морские перевозки российской нефти, хотя такая идея обсуждалась ранее. В Брюсселе решили подождать общей позиции стран G7, чтобы согласованно ввести ограничения на транспортировку российских нефтепродуктов морем.
Как пояснил в комментарии 24 Каналу политолог Владимир Фесенко, это означает, что так называемый теневой флот России частично сохраняет возможность пользоваться сервисами в ЕС, что смягчает эффект от санкций.
В то же время в Евросоюзе уже начали работу над 21-м пакетом ограничений. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Именно в нем могут закрепить полный запрет на морские услуги для российского нефтяного сектора.