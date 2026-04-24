"Будет жестко": Кремль пожалел "бедные страны" и пригрозил местью за новые санкции

Россия заявила, что новые санкции Европейского Союза против ее нефти и газа навредят развивающимся странам, а также самому ЕС. В ответ Кремль обещает жесткие меры.

Почему Россия угрожает ЕС?

Об этом в пятницу, 24 апреля, во время брифинга заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, пишет Reuters.

Смотрите также Выжидают, – военный эксперт объяснил, что задумала Россия против Европы

Она пожаловалась, что санкции ЕС могут лишь углубить мировой энергетический кризис.

Все это происходит на фоне глобального энергетического кризиса и дефицита ресурсов, которые остро ощущаются в большинстве регионов мира,

– отметила Захарова.

По словам представительницы Кремля, Брюссель якобы пытается санкциями против России дестабилизировать энергетические рынки и этим, мол, наносит вред и себе, и странам, развивающихся стран. Ведь государства "больше не способны покупать энергоносители по искусственно завышенным ценам".

Мы примем ответные меры. Они будут жесткими и будут отвечать нашим интересам,

– пригрозила Захарова.

Заметьте! Она также добавила, что санкции якобы угрожают продовольственной безопасности, поскольку они включают ограничения на удобрения.

Какие санкции ввел Евросоюз?

Накануне Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России из-за войны в Украине. Он предусматривает, в частности, дополнительные ограничения на транспортировку российской нефти и газа, а также санкции против нефтедобывающих компаний и нефтеперерабатывающих предприятий, пишет Reuters.

В частности, под санкции попали 7 российских НПЗ:

Туапсинский;

Комсомольский;

Ангарский;

Ачинский;

Рязанский;

Афипский;

завод "Лукойл"" в Усинске.

Также в "черном списке" нефтедобывающие предприятия "Башнефть" и "Славнефть", дочерние подразделения "Роснефти" и "Газпрома", а также связанные с "теневым флотом" компании в ОАЭ.

Кроме того, в пакете прописан еще ряд важных запретов:

на предоставление технических, финансовых услуг для ледоколов и СПГ-танкеров под российским флагом (с 25 апреля 2026 года);

на услуги для иностранных ледоколов и СПГ-танкеров, работающих в России (с 1 января 2027 года);

на предоставление услуг СПГ-терминалов компаниям, которые более чем на 50% контролируются россиянами;

на продажу танкеров российским структурам;

на транзакции с портом Каримун в Индонезии, через который торгуют российской нефтью, и двумя российскими портами Мурманск и Туапсе.

Важно! В санкционный список ЕС также добавили 46 судов "теневого флота" России.

Что еще надо знать о 20-м пакете санкций?