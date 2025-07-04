Стало известно, когда могут принять 18-й пакет санкций против России

Новый пакет санкций против России от ЕС могут принять в ближайшее время Это произойдет благодаря тому, что со Словакией, похоже, удалось договориться.

Когда примут новые санкции против России

Евросоюзу удалось договориться со Словакией для дальнейшего принятия пакета, сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Юзвяка.

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Похоже, что Словакия сегодня получила необходимые заверения от Еврокомиссии относительно постепенного отказа от российской энергетики до конца 2027 года. Это может привести к одобрению следующего пакета санкций (18-го) уже вскоре,

– сообщил журналист.

Позиция Венгрии и Словакии по санкциям

Словакия и Венгрия блокируют утверждение 18 пакета санкций против России, в частности Венгрия не выдвигает конкретных условий.

Венгрия и Словакия всегда аргументировали свое нежелание жестоко действовать против России необходимостью дождаться озвучивания позиции Соединенных Штатов Америки.

По мнению Ивана Уса, и Виктор Орбан, и Роберт Фицо были уверены, что США не будут вводить новые санкции против России, а значит и ЕС вроде бы тоже не нужно это делать. Если в Белом доме изменят позицию по этому, то это, безусловно, повлияет на Европейскую комиссию.

Если Венгрия и Словакия и дальше будут препятствовать внедрению ограничений против страны-агрессора, то в Европейском Союзе есть механизмы, которые на некоторое время могут ограничить право на голосование и вето для этих стран. Это, вероятно, повлияет на их лидеров, однако пойдут ли на такой шаг в ЕС пока неизвестно.