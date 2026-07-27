"Это может быть последний пакет": ЕС может изменить формат введения санкций против России

На сегодняшний день Брюссель рассматривает новый подход к санкциям против России. Это стало актуально после того, как Греция заблокировала большой пакет ограничений ЕС, чтобы защитить интересы судоходного магната.

Какой новый механизм санкций могут ввести в ЕС

Сейчас европейские чиновники ищут способы ускорить принятие более узко направленных финансовых санкций, о чем пишет FT .

Это делается для того, чтобы страны-члены имели меньше возможностей использовать право вето в ходе переговоров. По словам трех должностных лиц, сейчас идет работа над тем, как предотвратить подобную тактику, которая все чаще используется при переговорах по санкциям ЕС против России.

Одна из идей, которая набирает поддержку, состоит в том, чтобы согласовывать и вводить санкции отдельно или небольшими тематическими блоками , а не формировать большие пакеты ради политического эффекта.

"Это может быть последний "пакет" санкций,

– сказал один из чиновников, имея в виду меры, которые были согласованы в четверг после нескольких недель греческой блокировки.

С февраля 2022 года ЕС принял уже 21 пакет санкций. До сих пор действовала практика объединения различных ограничений в крупные пакеты, которые утверждались единодушной поддержкой всех 27 государств-членов. Но все чаще это приводило к тому, что вето отдельных стран по поводу конкретных мер задерживало принятие других, не связанных с ними санкций, которые поддерживали все другие государства.

К примеру, на прошлой неделе Греция отказалась одобрить новый пакет, пока другие страны ЕС не согласились сделать исключение для Dynagas – судоходной компании миллиардера Джорджа Прокопиу. Речь идет об отмене действия санкции, принятой в октябре 2025 года, запрещающей компании с января 2027 года перевозить российский СПГ в страны, не входящие в ЕС.

Успех Греции в получении этого исключения, который позволит компании и дальше осуществлять такие перевозки, стал первым случаем, когда общий режим экономических санкций ЕС против России был фактически ослаблен,

– отметили в FT.

Таким образом, Афины фактически приняли в заложники принятие других мер, в частности решение, которое должно было избавить Россию миллиардов евро доходов от экспорта сырой нефти, а также введение полной заморозки активов в отношении 94 российских финансовых учреждений и запрета на проведение операций с 33 банками.

Греческие чиновники утверждают, что запрет на транспортировку СПГ был принят ошибочно, он нанес бы ущерб компании Dynagas, а не российской экономике, и принес бы выгоду конкурентам из Китая или других стран, не входящих в ЕС.

Сторонники нового подхода считают, что важные и эффективные санкции можно быстро утверждать Советом ЕС без громких информационных кампаний, сопровождающих большие санкционные пакеты. В таком случае отдельные возражения не могут заблокировать или задержать другие санкции.

Но действующая система позволяла странам видеть, что экономические последствия санкций ощутят сразу многие страны-члены. Это и помогало убедить столице, что расходы оправданы.

Напомним, что 21-й пакет санкций против России в ЕС был одобрен 23 июля. В частности, пакет содержит самый большой за последние четыре года санкционных включений. Речь идет о 218 новых фигурантах, среди которых 48 физических лиц и 170 юридических лиц.