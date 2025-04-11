В пятницу, 11 апреля, министр иностранных дел России сделал ряд заявлений. В них говорилось о ЕС и США.

Что сказал Лавров журналистам

По мнению российского министра, Соединенные Штаты, в отличие от Евросоюза, заинтересованы в "урегулировании украинского кризиса", передает 24 Канал со ссылкой на российские медиа.

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Я посоветовал бы перетерпеть Каю Каллас на этой должности, это будет существенно легче, чем терпеть в ущерб собственному народу. Я вообще не понимаю этих политиков,

– заявил Лавров.

Он также сказал, что якобы в прекращении войны заинтересованы только США. Тогда как ЕС, в частности и Великобритания, "полностью игнорируют первопричины ситуации".

К тому же Сергей Лавров сообщил, что Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций. Предложение состоялось в контексте обсуждения возобновления прямого авиасообщения. Однако Кремль еще не получил ответа.

Заметьте! В то же время Трамп требует у Москвы прекратить огонь против Украины и угрожает санкциями в случае игнорирования его призывов. Он может это сделать через исполнительную власть или обратиться к Конгрессу с просьбой принять новый закон о санкциях.