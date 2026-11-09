Канада наносит удар по военной машине Кремля: правительство ввело новые санкции

Канада усиливает давление на Россию, пытаясь ограничить не только производство оружия, но и финансовые схемы, которые помогают Кремлю продолжать войну. Новые санкции охватывают сразу несколько направлений.

Кто попал под новые санкции

Дополнительные санкции 9 ноября объявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд во время встречи глав МИД стран G7 в Париже, говорится на сайте правительства.

В "черный список" попали еще 38 организаций и 24 физических лица, которые помогают Кремлю вести войну против Украины.

Главная цель новых ограничений заключается в том, чтобы ослабить российский оборонно-промышленный комплекс. Под прицелом оказались предприятия, разрабатывающие технологии для баллистических ракет, а также хакеры и киберпреступники.

Канада принимает меры, чтобы подорвать способность Путина наносить ракетные удары по украинским городам,

– подчеркнула Анита Ананд.

Какие финансовые структуры попали под санкции

Особое внимание канадское правительство уделило перекрытию финансовых потоков, питающих экономику России. Санкции ударили по криптовалютным биржам и теневым структурам, которые помогали России обходить предыдущие запреты и финансировать производство оружия.

В документе правительство подчеркивает, что эти меры должны "усилить экономические издержки России на ведение войны против Украины".

"Мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке Украины и будем продолжать усиливать давление на Россию, пока она не прекратит агрессию",

– подчеркнула министр иностранных дел Канады.

Напомним, начиная с 2014 года, канадские санкции охватили более 3 500 российских физических и юридических лиц. В частности, в ноябре 2025 года Канада впервые ввела ограничения против компаний, поставлявших России цифровую инфраструктуру для гибридных операций Кремля по всему миру.