Канада наносит удар по военной машине Кремля: правительство ввело новые санкции
Канада усиливает давление на Россию, пытаясь ограничить не только производство оружия, но и финансовые схемы, которые помогают Кремлю продолжать войну. Новые санкции охватывают сразу несколько направлений.
Кто попал под новые санкции
Дополнительные санкции 9 ноября объявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд во время встречи глав МИД стран G7 в Париже, говорится на сайте правительства.
В "черный список" попали еще 38 организаций и 24 физических лица, которые помогают Кремлю вести войну против Украины.
Главная цель новых ограничений заключается в том, чтобы ослабить российский оборонно-промышленный комплекс. Под прицелом оказались предприятия, разрабатывающие технологии для баллистических ракет, а также хакеры и киберпреступники.
Канада принимает меры, чтобы подорвать способность Путина наносить ракетные удары по украинским городам,
– подчеркнула Анита Ананд.
Какие финансовые структуры попали под санкции
Особое внимание канадское правительство уделило перекрытию финансовых потоков, питающих экономику России. Санкции ударили по криптовалютным биржам и теневым структурам, которые помогали России обходить предыдущие запреты и финансировать производство оружия.
В документе правительство подчеркивает, что эти меры должны "усилить экономические издержки России на ведение войны против Украины".
"Мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке Украины и будем продолжать усиливать давление на Россию, пока она не прекратит агрессию",
– подчеркнула министр иностранных дел Канады.
Напомним, начиная с 2014 года, канадские санкции охватили более 3 500 российских физических и юридических лиц. В частности, в ноябре 2025 года Канада впервые ввела ограничения против компаний, поставлявших России цифровую инфраструктуру для гибридных операций Кремля по всему миру.