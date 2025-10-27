Бизнес с Москвой будет рискованным: когда сработают санкции США против российской нефти

США ввели санкции против России, чтобы заставить страны отказаться от ее нефти. России много раз удавалось обходить ограничения, однако на этот раз санкции могут нанести ей большие убытки.

Какова цель новых санкций?

На рынке сырой нефти распространено мнение, что западные санкции против российского экспорта являются достаточно бессмысленными, поскольку рынок быстро находит способы обеспечить поток грузов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также США ожидают от трех стран отказа от энергоносителей России: какой план действий

Это означает, что любые новые меры, принимаемые, приводят лишь к мимолетному повышению цен. Обозреватель по вопросам сырьевых товаров и энергетики Азии Клайд Рассел считает, что такая же динамика может наблюдаться и с последними санкциями Трампа против "Лукойл” и "Роснефти”.

Ожидается, что российские экспортеры нефти смогут обойти любые новые санкции, используя теневой флот и множество посредников. Прошлый опыт показывает, что это действительно самый вероятный результат, и любые перебои в экспорте российской сырой нефти будут кратковременными и ограниченными по масштабу,

– пишут в издании.

Вместе с этим это не означает, что санкции – напрасные усилия. Все зависит от того, чего США планируют достичь:

Если целью является предотвращение экспорта российской нефти путем "отсечения" ее покупателей, то последние меры, вероятно, окажутся неэффективными .

. Если целью является сохранение российских баррелей на мировом рынке, но сокращение доходов, которые Москва получает от продажи своей нефти, тогда санкции могут быть несколько более эффективными.

Также новые санкции делают бизнес с Москвой более рискованным для НПЗ в Китае и Индии, которые являются единственными крупными покупателями российской нефти. Они, вероятно, будут требовать больших скидок, чтобы продолжать импортировать топливо.

Сработают ли санкции США?

Клайд Рассел говорит, что западные санкции против России не имеют значительного влияния для убеждения Путина прекратить войну в Украине, и они также вряд ли приведут к значительному сокращению объемов экспорта. Но они затрудняют для России продажу сырой нефти, и деньги, полученные за баррель, могут уменьшиться.

Это также означает, что потоки российских баррелей, вероятно, снова будут перетасованы, поскольку некоторые покупатели откажутся от торговли. К слову, индийская компания Reliance Industries может быть примером, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Reliance Industries.

Компания эксплуатирует нефтеперерабатывающий комплекс мощностью 1,24 миллиона баррелей в сутки на западном побережье Индии в Джамнагаре, производя топливо как для внутреннего, так и для экспортного рынков.

Компания Reliance заявила, что будет придерживаться западных санкций, что означает, что она может разорвать свой контракт с "Роснефтью" на 500 000 баррелей в сутки.

Если Reliance прекратит импорт из России, это означает, что около 500 000 баррелей сырой нефти в сутки будут доступны для других покупателей. Вопрос заключается в том, будут ли готовы индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы рисковать, и смогут ли китайские нефтеперерабатывающие заводы принимать больше российской сырой нефти.

Многое будет зависеть от того, удастся ли Трампу достичь торговых соглашений с Индией и Китаем, и будет ли российская нефть частью этих соглашений. Вполне вероятно, что и Нью-Дели, и Пекин захотят значительных уступок от Вашингтона, если они хотят прекратить или значительно сократить импорт российской нефти, – пишут в издании.

Что известно об экспорте российской нефти?